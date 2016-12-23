Ömer Toprak'ın Yeni Takımı Belli Oluyor!

Ömer Toprak'ın adı bir kez daha Borussia Dortmund ile anılıyor! Alman basınına yansıyan haberde, Borussia Dortmund'un, Ömer Toprak'ı transfer edeceği iddia edildi.



Bild'in haberine göre, Borussia Dortmund sezon sonunda 12 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek Ömer Toprak'ı kadrosuna katacak. Borussia Dortmund, 27 yaşındaki Türk oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Dortmund'un takımdaki düzeni bozmak istemediği için Ömer Toprak'ı sezon sonu için tercih edeceği de belirtildi.



Daha önce de adı sık sık Dortmund ile anılan Ömer Toprak'ın 2018 yılına kadar Bayer Leverkusen ile sözleşmesi bulunuyor. Ömer bu sezon Leverkusen formasıyla 17 resmi maçta görev yaptı.



Kaynak: Sporx



