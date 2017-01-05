ömer kokal



ile



İstanbul'u Dinliyoruz



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Üç İstanbul



İstanbul'u, İstanbul yapan üç uygarlık,



üç lider, üç inanç ve üç isim üzerinden



kentin geçmişine yolculuk...



Yunan Roma Osmanlı,



Paganizm Hıristiyanlık İslamiyet,



Byzas Konstantin Fatih,



Bizantion Konstantinopolis İstanbul...



Günümüzden yaklaşık olarak 2700 yıl önce kurulan İstanbul, ilk olarak "Bizantion"



adını almış. Kahinlerin önerisi ile Körler Ülkesi'nin karşı kıyısına kurulan bu Yunan kenti,



Romalı komutan Septimus Severus tarafından yerle bir edilene kadar sürdürmüş varlığını. Ardından bir Doğu Roma kenti olarak küllerinden doğmuş. Bu sefer adı "Konstantinopolis" olmuş. Bin yıldan fazla bu isimle anılmış. Ta ki hayalleri süsleyen bu kenti Osmanlılar alıp, ona "İstanbul" adını verene kadar.



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"İstanbul' u Dinliyoruz"



Seminer Programı 2



23 Aralık Cuma: 19.00-21.00



KAPI KAPI İSTANBUL –



İSTANBUL SURLARI BOYUNCA KENT TARİHİ







İstanbul'un kadim surları ve kapıları kentin tarihini anlatan bir roman gibidir.



Haliç, Marmara ve Kara Surları boyunca sıralanan onlarca kapı, İstanbul'un en derin



anılarını saklarlar. İmparatorların kente girdiği Altın Kapı ile son İmparator XI. Konstantin'in



en son görüldüğü Eğri Kapı,Bizans'ın tarihini anlatır. Fatih'in kente ilk adımını attığı, sonradan



padişahların kılıç kuşanma merasimi için geçtiği Edirne Kapısı Osmanlı tarihinin tanığıdır.



İstanbul sur ve kapılarının öyküleri, onların yakınında



bulunan yapıların tarihi bize İstanbul'u anlatacak.



30 Aralık Cuma: 19.00-21.00



İSTANBUL'UN YEDİ TEPESİ



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İstanbul'u anlatan "yedi tepeli kent" tanımlamasını sıkça duyarız.



Duyarız duymasına da bu tepelerin nerede olduklarını pek bilmeyiz. Oysa bu yedi tepe



ve üzerlerine inşa edilmiş anıtsal yapılar bize İstanbul'u anlatırlar. Peki nerededir bu yedi tepe?



Göztepe, Fikirtepe ya da Esentepe mi? Yukarıdakilerden hiçbiri. Yedi tepe "Tarihi Yarımada" olarak



adlandırılan Surlarla çevrili bölgenin içinde kalır. Hiçbir tepenin özel bir adı yoktur. Aslında buralara



tepe yerine yükselti demek daha doğru olur. Önce Bizans ardından Osmanlı söz konusu bu yükseltilere



anıtsal yapılar kondurmuşlar. Roma'nın yedi tepe üzerine kurulmuş olmasından ötürü İstanbul'unda



yedi tepe üzerine kurulduğu söylenir. Yoksa yedi rakamının sembolik anlamlarımıdır kenti yedi tepenin



üzerinde yükselten? Belki de tamamen rastlantıdır. Konuştukça anlayacağız nedenini.



6 Ocak Cuma: 19.00-21.00



GALATA – PERA



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Galata ve Pera'yı en iyi anlatan çeşitlilik yüzyıllar boyunca bölgenin karakteri olagelmiş.



Dinsel ve etnik çeşitlilik, bir taraftan bölgenin mimari ve kültürel kimliğini belirlerken, diğer taraftan



renkli ve hareketli bir yaşamın ortaya çıkmasını sağlamış. İstanbul'a deniz yoluyla gelen malların



yanı sıra, farklı halklar, adetler ve inançlar kente ilk buradan girmişler. O günlerden miras kalan



ticari gelenek, günümüzde de tüm hızıyla sürüyor. Ticaret, sadece mal alım satımında değil, eğlenceden



yeme içmeye kadar, keyfe hitap eden her alanda tüm canlılığıyla sürüyor. Bizlerde Galata ve Beyoğlu'na



yayılan, dünyevi isteklerle, manevi ihtiyaçları karşılayan mekanların ve bölgenin tarihinin izlerini sürüyoruz.



13 Ocak Cuma: 19.00-21.00



BOĞAZİÇİ



Marmara Denizi ile Karadeniz'i bağlayan İstanbul Boğazı, şehrimizin içinden geçiyor.



Bu nedenle İstanbul, "içinden deniz geçen şehir" olarak tanınmış. Boğaz kıyıları boyunca



birbirinden güzel yalılar, kaleler, saraylar ve tarihi yapılar sıralanıyor. İstanbul Boğazı, sıra dışı



coğrafi yapısı ve konumuyla insanları çok etkilemiş. Bu nedenle hakkında pek çok hikaye anlatılmış.