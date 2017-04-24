Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Alımına Başlıyor

Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesine 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenci kabulü yapılması Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından onaylandı.



Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Görür, konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı basın açıklamasında şunları söyledi:



"Üniversite bünyesinde Tıp Fakültesi kurulmasına ilişkin 13.11.2014 tarihli Senato kararı ile başlayan süreçte bugün çok önemli bir noktaya gelmiş bulunuyoruz. Hatırlanacağı üzere, Niğde Halkının ve Ömer Halisdemir Üniversitesi Mensuplarının yıllardır hayal ettiği, kurulması için herkesin gayret sarf ettiği Tıp Fakültesinin kuruluş kararı 5 Haziran 2015 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak gerçeğe dönüşmüştü. Sonrasında ise, 5 Eylül 2016 tarihinde Niğde Devlet Hastanesi ile Bor Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ve bunlara bağlı birimlerin, Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü ve Niğde İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından birlikte kullanılmasına ilişkin protokol imzalanmış, 5 Aralık 2016 tarihinde de Sağlık Bakanlığınca onaylanmıştı. Bundan sonraki son ve önemli süreçlerden biri eğitim öğretime başlanmasıydı. Bu süreçte Tıp Fakültesinin Eğitime başlaması için 6 aydır çok yoğun bir çalışmayla gerekli asgari ölçütler sağlandı. Geçici bina ihtiyacı, Tıp Fakültesine yönelik Kütüphane ihtiyacı, Eğitim-Öğretim planının hazırlanması, laboratuvarların kurulması ve akademik kadronun oluşturulması gibi çok sayıda ve çok kapsamlı çalışmalar olağanüstü çabalarla gerçekleştirildi. Yükseköğretim Kurulu'nun 20.04.2017 tarihli Genel Kurul kararıyla birlikte Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesine 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında 60 öğrenci alınması teklifi kabul edilmiştir. Bu müjdeli sonucun Üniversitemize ve Niğde'mize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Nihayet 25 yıllık hayalin gerçekleşmesi çok kısa bir sürede sağlanmış oldu. Bu nedenle, Fakültenin kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen ve destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Ancak bundan sonraki süreç daha zorlu ve uzun olacaktır. Bu nedenle üniversitenin ve şehrin hassasiyetle ve sabırla Tıp Fakültenin gelişmesi ve niteliğin ön planda tutulması yönünde emek ve çabalarını esirgememesi, bu anlamda her türlü yardım ve desteğin üniversiteye sağlanması gerekmektedir. Tüm bu gelişmelerin ardından Yükseköğretim Kurulu'nun 20.04.2017 tarihli Genel Kurul kararıyla birlikte 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında öğrenci alım teklifimizi kabul etmesi bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Kararın Üniversitemize ve Niğde'mize hayırlı uğurlu olmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum." - NİĞDE