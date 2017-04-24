Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Kabulüne Başlayacak

NİĞDE Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Adnan Görür, tıp fakültesine 2017-2018 eğitim- öğretim yılından itibaren öğrenci kabulü Yükseköğretim Genel Kurulu'nca onaylandığını söyledi.



Rektör Prof. Dr. Adnan Görür, Ömer Halisdemir Üniversitesi bünyesinde tıp fakültesi kurulmasına ilişkin 13.11.2014 tarihli Senato kararı ile başlayan süreçte bugün çok önemli bir noktaya gelindiğini açıkladı. Görür, "Tıp Fakültesinin eğitime başlaması için 6 aydır çok yoğun bir çalışmayla gerekli asgari ölçütler sağlandı. Geçici bina ihtiyacı, tıp fakültesine yönelik kütüphane ihtiyacı, eğitim-öğretim planının hazırlanması, laboratuvarların kurulması ve akademik kadronun oluşturulması gibi çok sayıda ve çok kapsamlı çalışmalar olağanüstü çabalarla gerçekleştirildi" dedi.



Yükseköğretim Kurulu'nun Genel Kurul kararıyla birlikte Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesine 2017-2018 eğitim öğretim yılında 60 öğrenci alınması teklifi kabul edildiğini açıklayan Rektör Görür, sözlerine şunları söyledi:



"Nihayet 25 yıllık hayalin gerçekleşmesi çok kısa bir sürede sağlanmış oldu. Bu nedenle, fakültenin kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen ve destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Ancak bundan sonraki süreç daha zorlu ve uzun olacaktır. Bu nedenle üniversitenin ve şehrin hassasiyetle ve sabırla tıp fakültenin gelişmesi ve niteliğin ön planda tutulması yönünde emek ve çabalarını esirgememesi, bu anlamda her türlü yardım ve desteğin üniversiteye sağlanması gerekmektedir."



- Niğde