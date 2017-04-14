Ömer Halisdemir'in Şehit Edildiği Karargahta Keşif Işlemleri Başladı

Darbeci general Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin açılan dava kapsamında Özel Kuvvetler Komutanlığında (ÖKK) keşif işlemlerine başlanıldı. FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında darbeci general Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin açılan dava Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor. Mahkeme, bir önceki celsede olayın gerçekleştiği ÖKK karargahında keşif yapılması kararını vermişti. Bugün Mahkeme Başkanı İsmail Ademoğlu başkanlığında 3 kişilik bilirkişi heyetiyle keşif işlemlerine başlanıldı. Keşif işlemi sırasında Albay Mustafa Yılmaz Sayar, Albay Oğuz Tozok ve dönemin GATA Kurmay Başkanı Albay Muammer Alper ile Astsubay Kamil Aksoy da olay yerinde hazır bulundu.



(İHA)