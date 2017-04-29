Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, vatandaşın kendisini yönetenlere güvenmesi gerektiğini belirterek, "Bu güvenin sağlanması için de hukuka uygun çalışılması lazım. İşte Kamu Denetçiliği Kurumunun asli vazifesi, vatandaş adına bu hukuk denetimini yapmaktır. Gerçekten yapıyor mu? Hiç şüpheniz olmasın." dedi.



Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Keçiören Belediyesi ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Keçiören Şubesince düzenlenen "Ombudsmanlık Tarihi Sergisi", Antares Alışveriş Merkezi'nde törenle açıldı.



Bakan Avcı, burada yaptığı konuşmada sergiye emeği geçenlere teşekkür ederek, toplumda kamu denetimi farkındalığının artırılması gerektiğine dikkati çekti.



Yılmaz, "Kamu denetiminin asli vazifesi, vatandaşa daha iyi hizmetin verilmesini sağlamaktır. Kamu denetiminin asli vazifesi, kamu görevlilerinin hukuka uygun, eksiksiz olarak çalışmasıdır. Kamu denetiminin asli vazifesi, vatandaş memnuniyetinin artırılmasıdır. Kamu denetiminin asli vazifesi, 'Uzun sürüyor yargı, bir netice bulamam' diyenlerin, yargıdan önce daha kısa zamanda hakkı, hukuku arayacakları bir kapıdır." diye konuştu.



Bu konudaki bilincin oluşturulmasının vatandaş memnuniyeti açısından da önemine işaret eden Yılmaz, "Çünkü vatandaşın kendisini yönetenlere güvenmesi lazım. Bu güvenin sağlanması için de hukuka uygun çalışılması lazım. İşte Kamu Denetçiliği Kurumunun asli vazifesi, vatandaş adına bu hukuk denetimini yapmaktır. Gerçekten yapıyor mu? Hiç şüpheniz olmasın." dedi.



KDK'nın henüz 5 yıllık bir kurum olduğunu, ancak kısa zamanda çok başarılı işlere imza attığını vurgulayan Yılmaz, Tokat'ta üniversite sınavına girerken tıbbi cihazı olduğu için sınavı ÖSYM tarafından geçersiz sayılan bir öğrencinin, KDK sayesinde, mağduriyetten kurtulduğunu anlattı.



Bakan Yılmaz, Mevlana'nın "Yüzde ısrar etme doksan da olur, insan dediğinde noksan da olur" sözünü hatırlatarak, "İşte Kamu Denetçiliği Kurumu o noksanları giderecektir. Sizin haklarınızı savunacak bürokrasi karşısında, yönetim kurumları karşısında yanınızda bir kurum var, Kamu Denetçiliği Kurumu." değerlendirmesinde bulundu.



300 yıl önce de bu topraklarda ombudsmanlığın var olduğunu ve insana hizmet ettiğini aktaran Yılmaz, serginin hayırlı olması temennisinde bulundu.



"O kadar çok hayır duası, memnuniyet aldık ki"



Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç da KDK'nın 2012'de kurulduğunu anımsatarak, yeni bir kurum olmasına karşın çok güzel işler yaptığını söyledi.



Ombudsmanlık tarihine ilişkin bilgi veren Malkoç, kamu denetimi için çok emek sarf edilmesi gerektiğini vurguladı.



Türkiye'de idarenin ve hizmetlerin iyi yönetilmesinde herkesin katkısının bulunması gerektiğine dikkati çeken Malkoç, "Özellikle Kamu Denetçiliği Kurumu, kamuda görev yapan arkadaşların belki bakış açılarından, belki yetişmedeki, eğitimdeki eksiklerinden kaynaklanan kusurlarını düzeltmek için var." diye konuştu.



Bunun en son örneğini LYS'ye ve KPSS'ye girme hakkı elde edip zamanında para yatıramayan kişilerin kendilerine müracaatlarında gördüklerini dile getiren Malkoç, "Biz idarelerle görüşerek, bu işi çözdük. O kadar çok hayır duası, memnuniyet aldık ki. İnşallah idarelerimiz çok güzel olur, şikayetlere ve bunlara gerek kalmaz." dedi.



Malkoç, katılımlarından dolayı Bakan Yılmaz'a ve emeği geçenlere teşekkür etti.



Konuşmaların ardından Bakan Yılmaz, Malkoç ve Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, serginin açılış kurdelesini keserek, sergiyi gezdi.



Sergideki eserler hakkında Malkoç'tan bilgi alan Yılmaz, TÜGVA üyesi gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.



Osmanlı dönemindeki ombudsmanlık belgelerinin ve fermanların yer aldığı sergi, 1 Mayıs'a kadar gezilebilecek.