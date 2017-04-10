Ombudsmandan 4/c'lilere Müjdeli Haber

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), 4/C statüsünde görev yapan personelin ek ödemeden kaynaklı mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla Memur-Sen tarafından yapılan başvuru hakkında kararını verdi. KDK, 4/C statüsündeki personelin hem lehlerine verilen yargı kararı sonucunda 375 sayılı KHK kapsamında yararlandıkları ek ödemeden hem de toplu sözleşme kapsamında elde ettikleri ek ödemeden yararlanabileceklerine karar verdi.



Memur-Sen Konfederasyonu tarafından kamu görevlilerinin özlük hakları ile çalışma şartlarının yer aldığı 3. Dönem Toplu Sözleşme'nin kamu görevlilerinin geneline yönelik bölümünün 24'üncü maddesinde yer alan "Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile parça başı ücret vermek suretiyle istihdam edilenler hariç olmak üzere 657 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin (C) fıkrası hükmüne istinaden yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu kararları kapsamında Yüksek Seçim Kurulu ve Türkiye İstatistik Kurumunda istihdam edilen geçici personel ile 29 Aralık 2014 tarihli ve 2014/7140 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen geçici personele bin 800 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda ek ödeme verilir. Bunlara kurumlarınca döner sermaye dahil başka bir kaynaktan ek ödeme ve benzeri adla herhangi bir ödeme yapılamaz" hükmü gerekçe gösterilerek ve sadece bu hükümde belirtilen ilave ödemeden yararlandırılması gerektiği kararına varılarak lehlerine olan idari yargı kararları kapsamında 375 sayılı KHK kapsamında yararlandıkları ek ödemelerin ödenmemesi suretiyle mağdur edilen 4/C kapsamındaki personelin mağduriyetinin giderilmesi için yaptığı başvuruyu değerlendirerek olumlu yönde bir karar verdi.



Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç imzalı kararda, "Lehlerine verilen yargı kararı sonucunda 375 sayılı KHK kapsamında ek ödemeden yararlanan 4/C kapsamındaki personelin Maliye Bakanlığının toplu sözleşmedeki hükümden kaynaklanan görüşü doğrultusunda ek ödemelerin yapılmaması sebebiyle oluşan mağduriyetinin ilgili idarelerce giderilmesi ve ek ödemelerin ödenmesine devam edilmesi, bu kişilerin hem yargı kararı kaynaklı ek ödemeden hem de toplu sözleşme kapsamındaki ek ödemeden yararlanacağını öngören genel bir uygulama yazısının Maliye Bakanlığı tarafından yazılması hususunda Maliye Bakanlığına tavsiyede bulunmasına, Maliye Bakanlığınca bu kararın tebliğini izleyen günden itibaren en geç 30 gün içerisinde karara yönelik cevabın Kamu Denetçiliği Kurumuna bildirilmesine Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisince karar verildi" denildi.



Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "3. Dönem Toplu Sözleşme teklifleri arasında yer verdiğimiz ve toplu sözleşme metninde yer almasını sağladığımız 4/C'lilere yönelik ek ödeme kazanımımızın Maliye Bakanlığı ve diğer bazı kurumlarca yargı kararıyla ek ödeme hakkından yararlananların mağdur edilmesine yönelik işlemleri nedeniyle sekteye uğramış olmasına son verecek olan bu karar hayırlı olsun. Ek ödeme konusunda yargı yoluna giderek kazanmış olanların hak kaybına uğramayacak olması sevindirici. Bu karar elde ettiği başarılarla yetinmeyen, hakkını aramaktan vazgeçmeyen bir sendikal duruşun eseridir" ifadelerini kullandı. - ANKARA