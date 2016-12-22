Omar Souleyman, çılgın bir gece için ilk kez Jolly Joker Ankara sahnesinde...



Suriye'nin buzuki, rebab ve Suriye halk müziğinin zengin melodileriyle yetişti.



Bugüne kadar 500'den fazla video kaydı ve birçok YouTube videosunun baş kahramanı olan Souleyman, 2011'de Glastonbury Festivali'nin sürpriz headliner'ı oldu. Aralık 2013'te Norveç'te düzenlenen Nobel Barış Ödülleri töreninde sahne alarak dikkatleri üzerine çekti. Müziğini uluslararası festivallere taşıyarak Damon Albarn ve Björk gibi isimlerle çalışmalar da gerçekleştiren Omar Souleyman, Ankara'yı ilk kez ziyaret ediyor.