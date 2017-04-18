Olympique Lyon'un Kadrosu Belli Oldu

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında 20 Nisan Perşembe günü Beşiktaş'a konuk olacak Fransız temsilcisi Olympique Lyon'un 22 kişilik kadrosu açıklandı.



Teknik direktör Bruno Genesio'nun kadrosunda, ilk maçta oynayan Arjantinli savunma oyuncusu Emanuel Mammana, sakatlığı nedeniyle yer almadı.



Kart cezalısı Brezilyalı Rafael da Silva ve Avrupa kadrosuna alınmayan Hollandalı Memphis Depay'ın dahil edilmediği kadroda, hafif sakatlığı bulunan Fransız Mathieu Valbuena'ya yer verildi.



Fransız ekibinin kadrosu şöyle;



Kaleci: Anthony Lopes, Mathieu Gorgelin, Lucas Mocio



Savunma: Mouctar Diakhaby, Jordy Gaspar, Christophe Jallet, Jeremy Morel, Nicolas Nkoulou, Maciej Rybus, Mapou Yanga-Mbiwa



Orta saha: Houssem Aouar, Sergi Darder, Jordan Ferri, Maxime Gonalons, Corentin Tolisso, Lucas Tousart



Forvet: Maxwel Cornet, Nabil Fekir, Rachid Ghezzal, Alexandre Lacazette, Jean-Philippe Mateta, Mathieu Valbuena



LYON / DHA