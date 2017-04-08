Olympique Lyon Evinde Farklı Kaybetti

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalindeki rakibi Olympique Lyon, Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) konuk ettiği Lorient'e 4-1 mağlup oldu.



Ligue 1'in 32. haftasında, Avrupa Ligi'ne katılma iddiasını sürdürmek isteyen Olympique Lyon ile kümede kalabilme mücadelesi veren Lorient karşı karşıya geldi.



Ev sahibi ekip, Corentin Tolisso'nun 28. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Lorient bu gole, bir dönem Trabzonspor'da forma giyen Majeed Waris ile 42. dakikada cevap verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.



İkinci yarıda rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen Lorient, 49. dakikada Sylvain Marveaux ve 74 ile 81. dakikalarda Benjamin Moukandjo'nun kaydettiği gollerle müsabakayı 4-1 kazandı.



Ligde oynadığı son 4 maçta 2. mağlubiyetini yaşayan Olympique Lyon, 54 puanda kaldı. Art arda 3. galibiyetini alan Lorient ise puanını 31'e çıkardı.



Olympique Lyon ile Beşiktaş arasındaki UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçı 13 Nisan'da Lyon'da, rövanş karşılaşması ise 20 Nisan'da İstanbul'da oynanacak.