Olympique Lyon - Beşiktaş Maçının Ardından - Oğuzhan Özyakup

Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup, UEFA Avrupa Ligi'nde Olympique Lyon'a 2-1 yenildikleri maçta son dakikalarda yedikleri gollerin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.



Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Oğuzhan, mücadeleye iyi başladıklarını belirterek, "Lyon'un baskılı başlayacağını biliyorduk. Bulduğumuz gol çok önemli ama 82 dakikaya kadar öndesin, ondan sonra yenilen gollerde kafanda soru işareti kalıyor. Bu maçı iyi değerlendirip, perşembe günkü maça hazırlanacağız." diye konuştu.



Maç öncesi yaşanan olayların kendilerini etkilemediğini vurgulayan siyah-beyazlı oyuncu, "Maçı bekledik, sonuçta onlar da bekledi. Isınma vaktimiz oldu. Bu tür olayların oyuncuları etkilediğini düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.



Oğuzhan, kaleci Fabricio'nun hatasıyla ilgili soruya, "Herkes hata yapıyor. Fabricio'nun ayakları, tekniği çok iyi. Hata oluyor. Takım olarak her zaman, her futbolcunun arkasındayız." yanıtını verdi.



İkinci maç için şanslarını değerlendiren Oğuzhan Özyakup, "Lyon'da oynadık. Attığımız gol avantajlı. Onlar İstanbul'a gelecek. Avantaj için 'onlar mı, biz mi' diye konuşamayız. İstanbul'daki maça en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor." diyerek sözlerini tamamladı.