Olympique Lyon - Beşiktaş Maçının Ardından

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: "Mağlup olmak bizim için üzücü ama umutsuzluk olarak bakmıyorum"



Oğuzhan: "Biz onun arkasındayız, Fabri çok iyi bir kaleci"



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Olympique Lyon'a 2-1 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.



Tecrübeli teknik adam, maç öncesi yaşanan olaylara kimin sebebiyet verdiğinin önemli olmadığını vurgulayarak, "Oyunun 45 dakika geç başlamasından dolayı üzgünüz. Kim tarafından nasıl olduğu önemli değil, önemli olan futbolda bu tip görüntüler vermemek. Yanımızda olumsuzluk yapan taraftar varsa izin vermemek lazım. Her taraf bozulabilir, herkes zan altında kalabilir. Şiddetin sahada olmasını istemediğimiz halde maalesef oluyor" dedi.



Güneş, maç değerlendirmesinde ise, "İlk bölümde oyunu kontrol etmeye çalıştık. Oyunu iyi taşıdık. Rakibin duran toplarına karşı tedbirlerimiz iyiydi. Bize çarpan topla rakip gol attı. İkinci gol bizim hatamızdan oldu. 1-1 olsa da, 1-0 kazansak da ikinci maç yine zor olacak. Turu geçecek gücümüz var. Son bölümde bazı arkadaşların yerine aldığımız oyuncular daha dirençli oynaması gerekirken olmadı. 1-0'dan 2-1 mağlup olmak bizim için üzücü ama umutsuzluk olarak bakmıyorum. İlk maç için bir kayıp olarak bakıyorum" yorumunu yaptı.



Teknik adam, olaylar sonrası Olympique Lyon Kulübü Başkanı Jean-Michel Aulas'ın rövanş maçının seyircisiz oynanması yönünde açıklamalar yaptığı şeklindeki iddiaların sorulması üzerine, "Birini suçlayarak hiçbir sonuca ulaşamıyoruz. Maçtan önce ne oldu bilmiyoruz. Böyle yanlışlığı yapan kimse eleştirmek lazım. Burada oldu, İstanbul'da olmadı. Olmadan olayı oraya havale ettiğinizde yanlışın önünü açarsınız. En büyük yanlışlık tribünlerin kullanma şekliydi. Üst tribün deplasman takımına verildi, tam tersi de yanlış olurdu. Tedbir zorlaşır. Bir bölüm verilseydi, üstlü altlı tedbirler alınırdı. Çok büyük olaylar olduğunu düşünmüyorum. Atılanlardan rahatsız olanlar sahanın içine girdi. Üç beş kişi yapmıştır. Toplamın yaptığını söyleyemeyiz. Biz kim yaparsa yapsın Fransa, Türkiye, başka ülke, saha içi, saha dışı, nerede olursa olsun şiddete karşıyız" ifadelerini kullandı.



Yaşanan olaylar sonrası hakemlerle neler konuştukları yönünde bir soruyu yanıtlayan Şenol Güneş, "Hakeme de onların antrenörüne de söyledim. 'Beraber gidelim sahaya çıkalım' teklifi benimdir" diye konuştu.



Siyah-beyazlı çalıştırıcı, Lyon karşısında kullandıkları korner atışlarında oyuncularının üzerine yabancı madde atıldığını dile getirerek, "Biz buna rağmen oyunumuzu oynamaya çalıştık. İstanbul'da öyle bir insan yok" dedi.



Kaleci Fabricio'nun hatasının ardından yenilen gole de değinen Güneş, "Kalecinin, savunmanın riskli hareketler yapmasını doğru bulmam. Geriden risk almak, çalım atmak, riskli paslar vermek takıma katkı sağlamaz, aksine gole neden olur" diyerek sözlerini tamamladı.



OĞUZHAN: "BİZ ONUN ARKASINDAYIZ, FABRİ ÇOK İYİ BİR KALECİ"



Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup ise, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Deplasmanda 2-1, bulduğun gol çok önemli ama 80'e kadar öndesin zaten. Kafada soru işaretleri yaratıyor elbette. Maç öncesi olaylar oyuncuyu fazla etkilemez, beni etkilemedi. Takımı da etkilemedi. Forvetler gol kaçırıyor, orta saha pas hatası yapıyor, defans adam kaçırıyor. Kaleci de böyle hata yapabilir. Fabri'nin ayağı çok iyi. Onun hatası tabii gol oluyor. Biz onun arkasındayız, Fabri çok iyi bir kaleci. İstanbul'daki maça iyi hazırlanacağız ve tur atlamak için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.



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Teknik direktörlerin açıklamaları



Oğuzhan'ın açıklamaları



HABER - KAMERA: ALİ DANAŞ - LYON / DHA