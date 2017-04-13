Olympique Lyon-Beşiktaş Maçında Stat İçinde Olaylar

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Olympique Lyon ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma öncesinde stat dışında başlayan olaylar, saha içine de yansıdı.



İki takım taraftarları maç için stattaki yerlerini alırken, kale arkasında alt bölümdeki Olympique Lyonlu yüzlerce taraftarlar, Beşiktaşlıların bulunduğu üst tribünden yabancı madde atıldığı gerekçesiyle sahaya indi.



Sahanın tamamına yayılan taraftarlar, bir süre burada kaldı. Bu sırada Olympique Lyon Kulübü Başkanı Jean-Michel Aulas da saha içine girerek, bu grupla görüştü. Aulas, stat hoparlörlerinden taraftarların sakin olması yönünde uyarılarda bulundu. Stat içindeki emniyet güçleri de sahaya girerek bu taraftarları kontrol altına almaya çalıştı. Polisin, sahaya indikleri kale tarafındaki köşeye yönlendirdiği grup, bir süre sonra tekrar tribüne çıktı.



Lyon Stadı'nın üst tribünlerinin tamamında Beşiktaşlı taraftarların yer aldığı görüldü. Siyah-beyazlılar, Fransız taraftarların sahaya indiği sırada toplu bir şekilde telefonların ışıklarını yaktı.



UEFA'dan görevliler, yaşanan olaylar sonrası her iki takımın yetkilileriyle görüşerek durum değerlendirmesi yaptı.