Olympique Lyon-Beşiktaş Maçına İspanyol Hakem

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Fransız temsilcisi Olympique Lyon ile yapacağı ilk maç için İspanya Futbol Federasyonundan Antonio Mateu Lahoz görevlendirildi.



UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Lahoz'un yardımcılıklarını Javier Rodriguez ve Pau Cebrian Devis üstlenecek. Teodoro Sobrino'nun dördüncü hakem olacağı mücadelede Carlos Gomez ile Jesus Gil Manzano ilave yardımcı hakem olarak görev alacak.