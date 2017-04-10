Olympique Lyon-Beşiktaş Maçına Doğru

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek final turunda Olympique Lyon ile deplasmanda yapacağı mücadele, "çok yüksek riskli maç" statüsüne alındı.



Lyon kentinde 13 Nisan Perşembe günü oynanacak karşılaşma öncesinde durum değerlendirmesi yapan Fransız güvenlik yetkilileri, müsabakayı güvenlik açısından 4. derece olan "çok yüksek riskli maç" statüsüne aldı.



Bir futbol karşılaşması için 4. derecenin en yüksek seviye olduğu belirtilirken, müsabaka, Fransız yargısı tarafından "kamu düzeni için risk taşıyan bir maç" olarak değerlendirildi.



Çeyrek final ilk maçı için Lyon'da geniş güvenlik tedbirlerinin uygulanması bekleniyor.