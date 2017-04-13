Olympique Lyon-Beşiktaş Maçı Öncesi Olaylar

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Beşiktaş'ın Fransa temsilcisi Olympiuqe Lyon takımıyla yaptığı karşılaşma öncesinde olaylar yaşandı.



Lyon sokaklarında sakin bir şekilde takımlarına destek veren siyah-beyazlı taraftarların maç için stata girişleri sırasında, emniyet güçleri ile taraftarlar arasında gerginlikler meydana geldi.



Beşiktaşlı taraftarların stat çevresinde toplu halde beklediği sırada yaşanan olaylarda Fransa polisi, taraftarlara sert müdahalede bulundu. Emniyet güçleri, taraftarları dağıtmak için biber gazı kullanırken, bazı kişilerin müdahale sırasında kanlar içinde kaldığı görüldü. Stat çevresindeki birçok kişi gazdan etkilenirken, yaralanan Türk taraftarlar polise tepki gösterdi.



Stadın giriş bölümlerinde de iki takım taraftarları arasında gerginlikler yaşandı. Her iki grup birbirine yabancı madde attı. Emniyet güçleri, her iki taraftar grubunun arasına girerek olayları yatıştırdı. Polis, bazı kişileri de göz altına aldı.