Olympique Lyon-Beşiktaş Maçı Gecikmeli Başladı

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Fransa temsilcisi Olympique Lyon ile Beşiktaş arasındaki ilk karşılaşma, yaşanan olaylar nedeniyle 45 dakika gecikmeyle başladı.



Gün içinde Lyon sokaklarında yaşanan dostluk görüntüleri, stat çevresi ve içine yansımadı. Siyah-beyazlı taraftarlar, stada gelişleri sırasında stat dışında polisle gerginlik yaşadı. Polisin sert müdahalesiyle karşılaşan siyah-beyazlılarla Olympique Lyon taraftarları arasında da kavgalar oldu.



Dışarıdaki olaylar, stat içine de yansıdı. Her iki takım taraftarları kendilerine ayrılan bölümde maçı beklerken, Beşiktaşlıların bulunduğu kale arkasındaki üst tribünden kendilerine yabancı madde atıldığı gerekçesiyle çok sayıda Olympique Lyonlu taraftar, saha içine girdi.



Anonslarla taraftarların sakin olması yönünde uyarılar yapılırken, her iki takım oyuncuları soyunma odasına gitti. UEFA yetkililerin, kulüp temsilcileriyle yaptığı görüşmeler sonrası maçın oynanmasına karar verildi.



Futbolcular, 35 dakikalık bekleyişin ardından sahaya çıktı. Her iki ekip oyuncuları ve teknik direktörleri, alışılmışın dışında saha ortasında daire yaparak seremoniyi gerçekleştirdi.



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Olympique Lyon çalıştırıcısı Bruno Genesio, alkışlayarak taraftarları selamladı. Mücadeleden hemen önce yine kale arkası tribününde hareketlenmeler oldu. Emniyet güçleri, orta tribündeki bir Türk taraftarı göz altına almak isterken, bu kişi Fransızların bulunduğu alt tribüne atladı. Ancak buradaki görevliler, bu kişiyi tribün dışına çıkardı.



Oyuncular, kısa süreli ısınma çalışmasının ardından karşılaşmaya başladı. Mücadele, yaşanan olaylar nedeniyle 45 dakika gecikmeyle oynandı.