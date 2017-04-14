Olympique Lyon-Beşiktaş Maçı Fransız Basınında

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Olympique Lyon ile Beşiktaş arasında oynanan maç öncesinde, esnasında ve sonrasında çıkan olaylar, Fransız basınında geniş yer buldu.



Le Monde gazetesi de konuya ilişkin haberinde, "Lyon kazandı ama stadın kontrolünü kaybetti" manşetini kullandı. Gazete,"Olympique Lyon'un iki dakikada attığı iki golle 2-1'lik zaferi neredeyse olmayacaktı. Bin güvenlik görevlisi, 6 çevik kuvvet birliği ve jandarmanın seferber olmasına rağmen maç iptal edilebilirdi." değerlendirmesinde bulundu.



Le Figaro gazetesi ise maç için "kaos" ifadesini kullandı. Karşılaşma öncesinde yaşanan olaylardan Olympique Lyon Kulübünün sorumlu olduğunun anlatıldığı haberde, stadın içinde ve dışında çıkan olaylardan dolayı Fransız temsilcisinin UEFA tarafından cezalandırılabileceğini kaydetti.



L'Equipe gazetesi, "Olympique Lyon, İstanbul'daki rövanş maçının şartları için endişeli" başlığıyla paylaştığı haberinde, Fransız kulübünün 20 Nisan Perşembe günü yapılacak karşılaşmanın seyircisiz oynanmasını beklediği ifade edildi.