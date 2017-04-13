Olympique Lyon-Beşiktaş

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Fransa temsilcisi Olympique Lyon ile Beşiktaş arasında oynanacak ilk maçın hakemleri ve takım kadroları şöyle: Stat: LyonHakemler: Antonio Mateu Lahoz, Javier Rodriguez, Pau Cebrian Devis (İspanya)Olympique Lyon: Lopes, Rafael, Mammana, Diakhaby, Morel,...

Olympique Lyon-Beşiktaş

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Fransa temsilcisi Olympique Lyon ile Beşiktaş arasında oynanacak ilk maçın hakemleri ve takım kadroları şöyle:

Stat: Lyon

Hakemler: Antonio Mateu Lahoz, Javier Rodriguez, Pau Cebrian Devis (İspanya)

Olympique Lyon: Lopes, Rafael, Mammana, Diakhaby, Morel, Ghezzal, Tousart, Tolisso, Valbuena, Fekir, Lacazette

Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Mitrovic, Tosic, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Babel, Talisca, Adriano, Cenk Tosun

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