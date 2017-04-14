Olympique Lyon - Beşiktaş: 2 - 1
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Fransa temsilcisi Olympique Lyon'a 2 - 1 mağlup oldu.
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Fransa temsilcisi Olympique Lyon'a 2 - 1 mağlup oldu.
Lyon Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 83. dakikada Tolisso ve 84. dakikada Morel kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü ise 15. dakikada Ryan Babel'den geldi.
Bu maçın rövanşı 20 Nisan Perşembe günü Vodafone Arena'da oynanacak.
MAÇTAN NOTLAR:
Karşılaşmayı 30 bine yakın Beşiktaş taraftarı izledi. Mücadele öncesinde yaşanan olaylar sonrası kale arkasındaki bazı Olympique Lyonlu taraftarlar stattan ayrıldı.
Lyon Stadı'nın üst bölümlerini siyah-beyazlı taraftarlar tamamen doldururken, Fransız taraftarların yoğunluğunun kale arkası tribünlerinde olduğu görüldü.
MAÇ GECİKMELİ BAŞLADI
UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Fransa temsilcisi Olympique Lyon ile Beşiktaş arasındaki ilk karşılaşma, yaşanan olaylar nedeniyle
45 dakika gecikmeyle başladı.
STAT: Lyon
HAKEMLER: Antonio Mateu Lahoz, Javier Rodriguez, Pau Cebrian Devis (İspanya)
OLYMPİQUE LYON: Lopes, Rafael (Dk. 53 Jallet), Mammana, Diakhaby, Morel, Ghezzal (Dk 52 Cornet), Tousart, Tolisso, Valbuena, Fekir, Lacazette
BEŞİKTAŞ: Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Mitrovic (Dk. 64 Necip), Tosic, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup (Dk. 74 Tolgay Arslan), Babel, Talisca, Adriano, Cenk Tosun (Dk. 87 Gökhan İnler)
SARI KART: Dk. 19 Rafael, Dk. 58 Lacazette, Dk. 67 Fekir, Dk. 73 Jallet, Dk. 80 Valbuena (Lyon), Dk. 21 Marcelo, Dk. 82 Tolgay Arslan) (Beşiktaş)
GOLLER: Dk. 15 Ryan Babel (Beşiktaş), Dk. 83 Tolisso, Dk. 84 Morel (Lyon)
LYON / DHA (fotoğraflı)