Olympiakos Şampiyonluğunu İlan Etti

Olympiakos, Karaiskakis Stadı'nda oynanan 29. hafta karşılaşmasını 21. dakikada Marko Marin, 24. dakikada Manuel da Costa, 29 ve 71. dakikalarda Alberto de la Bella ve 81. dakikada penaltıdan Alejandro Dominguez'in golleriyle 5-0 kazandı.



Bu galibiyetle puanını 64 yapan Olympiakos, en yakın rakibi PAOK ile arasındaki 6 puanlık farkı koruyarak bitime bir hafta kala futbol liginde üst üste 7. olmak üzere 44. şampiyonluğuna ulaştı.