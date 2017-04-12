Olympiakos Pire-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3-2 (Cev Challenge Finali İlk Maçı)





SALON: Melina Merkouri Rentis



HAKEMLER: Jasmin Husejnovic (x), Markus Edholm (x)



OLYMPİAKOS PİRE: Goita Aiketerina (xxx), Lazareviç (xxx), Malasai (xx), Lamprousi (xxx), Christodoulou (xxx), Hippe (xxx) (Konomi xxx/ libero, Vlachaki x, Teza x, Tsima x



BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Fatma (xxx), İpek (xxx), Özge (xxx), Joyce (xxx), İvana (xxx), Dora (xxx) (Cerenxxx-Aylin xxx/ libero, Merve xx, Nuran xx, Yaren xx



SETLER: 18-25, 15-25, 25-20, 25-19, 15-10



SÜRE: 119 Dakika (26, 24, 26, 27,16)



SARI KARTLAR: Branco Kovaçeviç (17-19-Olympiakos Pire baş antrenörü) Özge (5.set 4-2 Bursa Büyükşehir)



Bursa Büyükşehir Belediyespor, CEV Challenge Kupası final ilk karşılaşmasında Atina'da Olympiakos Pire takımı ile karşı karşıya geldi. Müthiş heylecan ve çekişmenin yaşandığı mücalenin ilk iki setini Bursa Büyükşehir alırken, Olympiakos seyircisinin desteğiyle toparlandı ve durumu 2-2'ye getirdi. Maçın galibini ise tie break seti belirledi. Olympiakos maçı 3-2 kazandı.



İlk sete hırslı başlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, İpek, Joyce ve Dora'nın sayılarıyla üstünlüğü ele aldı. Her iki teknik molaya önde giren yeşil beyazlılar, iyi savunma yapınca seti 25-18 kazanarak 1-0 önde geçti.



İkinci sette, Bursa Büyükşehir fırtınası esmeye devam etti. Ancak Olypiakos, Hippe ile farkın bu kez açılmasına izin vermedi: (8-6) Tecrübeli oyuncularıyla sete yine ağırlığını koyan yeşil beyazlılar farkı giderek açtı ve seti 25-15 kazanarak durumu 2-0 yaptı. Bu sette Konsolosluk görevlisi ve Türk taraftarların bulunduğu bölüme Olympiakoslu taraftarların birikmesi üzerine emniyet tedbiri arttırıldı.



Üçüncü sete iyi başlayan bu kez Olympiakos Pire oldu ve 4-1 öne geçti. Mola sonrası Bursa ekibi farkı 1 sayıya (4-3) indirdi. Ancak Yunan temsilcisi hücumlarda etkili olunca ilk teknik molaya 8-5 önde girdi. Büyükşehir farkı 1 sayıya (13-12) indirmesine karşın ikinci teknik molaya Olympiakos 16-13 önde girdi. Özge'nin servis turunda önce eşitlik geldi: 16-16 Son bölüme Olympiakos 21-19 önde girdi. Lazareviç ve Goita Aiketerina ile etkili olan Olympiakos seti 25-20 kazandı.



Dördünce set çekişme içerisinde geçti. Olympiakos, Goita Aiketerina ile bulduğu sayılarla kontrolü elinde tuttu. Ancak Büyükşehir, Dora ve İvana ile sayılar buldu: 8-7 İvana hücum ve bloklarda etkili oyunca Bursa ekibi ilk kez 9-8 öne geçti. İpek'in hücumuyla ikinci teknik molayı Bursa 16-14 önde geçti. Bosnalı baş hakemin çaldığı fauller sayıları eşitledi (19-19) ve son bölüme Olympiakos 20-19 önde girdi. Son düzlükte hatalar üst üste gelince, Malasia'nın servisleriyle Olympiakos seti 25-19 kazandı ve setler eşitlendi: 2-2



Tie break setinde Goita Aiketerina servisleri etkili olunca ara açılmaya(3-1) başladı ve Olympiakos 7-3'lük üstünlük buldu. Savunmadan çok iyi top çıkartan Yunan temsilcisi arayı giderek açtı (11-6) ve etkili servisleriyle skoru 14-7'ye getirdiği maçı 15-10, maçı ise 3-2 kazandı.



RÖVANŞ CUMARTESİ



İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 15 Nisan Cumartesi günü Saat 16.00'da Cengiz Göllü Salonu'nda olacak Challenge Kupasının şampiyonu belli olacak.



NOTLAR



YÖNETİCİLERDEN DESTEK



Bursa Büyükşehir Belediyespor'un Yunanistan'daki maçında takımı Başkan Vekili İlhan Satık, Voleybol Şube Sorumlusu Taha Aydın, yönetici Cemal Vardar ile TVF Federasyonu üyesi Ersin Yılmaz izleyerek, oyunculara destek verdi. Bu arada Türkiye'nin Atina Başkonsolosu Oya Yazar'ın toplantısı olması nedeniyle Muavin Konsolos olan Selami Demirbaş eşi ile birlikte Pire'ye gelerek mücadeleyi tribünden izledi.



GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ



Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı karşılaşmanın oynanacağı salona geldiğinde geniş bir güvenlik ordusu ile karşılaştı. Bursa kafilesi önlemler altında salona alınırken, Olympiakos taraftarlar ise dışarıda bekletildi ve takım içeriye girdikten sonra tribünlere alındı.



TRİBÜNLER DOLDU



Olympiakos ile Bursa Büyükşehir takımları arasındaki mücadeleye Yunanlı sporseverlerin ilgisi fazlaydı. Bin 500 seyirci kapasiteli salon tamamen doldu.



OLYMPİAKOS ÜLKESİNDE BAŞARILI



Olimpiakos Pire takımı ülkesinde aldığın sonuçlarla dikkat çekiyor. 2011-1015 yılları arasında Yunanistan Kupasını kazanan kırmızı beyazlılar, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında ile lig şampiyonluğunu kazandı. Avrupa'da başarılı olamayan Yunan temsilcisi tarihinde ilk kez finalde mücadele ediyor.



İKİ TAKIM YARIN BİRLİKTE DÖNÜYOR



Cumartesi günü Bursa'da rövanş karşılaşmasına çıkacak Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Olympiakos Pire takımları aynı uçakla Türkiye'ye dönecek. İki takım İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Bursa'ya gelerek, rövanş için kampa girecek.



BU YIL İKİNCİ KEZ RAKİP OLDULAR



İki takım, bu sezon ikinci kez birbirlerine rakip oluyor. Sezon başında Bursa'da 2. kez düzenlenen Cengiz Göllü Turnuvası'na katılan Yunan temsilcisi, Bursa'da rakibini 3-2 yenmeyi başarmıştı.



OLYMPİAKOSLULARDAN İLGİNÇ KAREOGRAFİ



Oliympiakos Kulübü'nün ünlü taraftar grubu Gate 7, tribünlerde yaptığı şovlarla maça renk kattı. Maç öncesinde şampiyonluk kupasını isteyen kareografileri salonda alkış aldı.



