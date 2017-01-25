Osmanlıspor'un UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Olympiakos, Yunanistan Kupası 3. tur ilk maçında konuk olduğu Aris ile 1-1 berabere kaldı.
Ev sahibi ekibin golünü 13. dakikada Luka Milunovic kaydederken, Olympiakos'un golü ise 81. dakikada Karim Ansarifard'dan geldi.
Olympiakos'un Aris'i ağırlayacağı Yunanistan Kupası 3. tur rövanş karşılaşması, 2 Şubat Perşembe günü oynanacak.
Olympiakos Kupada Avantaj Sağladı
Osmanlıspor'un UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Olympiakos, Yunanistan Kupası 3. tur ilk maçında konuk olduğu Aris ile 1-1 berabere kaldı.
Osmanlıspor'un UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Olympiakos, Yunanistan Kupası 3. tur ilk maçında konuk olduğu Aris ile 1-1 berabere kaldı.
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