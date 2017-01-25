Olympiakos Kupada Avantaj Sağladı

Osmanlıspor'un UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Olympiakos, Yunanistan Kupası 3. tur ilk maçında konuk olduğu Aris ile 1-1 berabere kaldı.



Ev sahibi ekibin golünü 13. dakikada Luka Milunovic kaydederken, Olympiakos'un golü ise 81. dakikada Karim Ansarifard'dan geldi.



Olympiakos'un Aris'i ağırlayacağı Yunanistan Kupası 3. tur rövanş karşılaşması, 2 Şubat Perşembe günü oynanacak.