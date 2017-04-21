Olympiakos-Anadolu Efes: 71-73

Seride durumu 1-1 yapan lacivert-beyazlılar, saha avantajını eline geçirdi



Salon: Barış ve Dostluk



Hakemler: Luigi Damonica (İtalya), Miguel Perez Perez (İspanya), Amit Balak (İsrail)



Olympiakos: Mantzaris, Spanoulis 20, Papapetrou 3, Printezis 20, Milutinov 2, Green 10, Birch 3, Young 4, Waters, Agravanis 2, Papanikolaou 7



Anadolu Efes: Granger 9, Doğuş Balbay 4, Cedi Osman 3, Brown 6, Dunston 16, Thomas 2, Honeycutt 15, Heurtel 5, Paul 7, Kirk 6



1. Periyot: 22-23



Devre: 44-37



3. Periyot: 54-51



Beş faulle çıkan: 38.07 Birch (Olympiakos), 38.50 Brown (Anadolu Efes)



İSTANBUL - Basketbol THY Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında Anadolu Efes, deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos'u 73-71 mağlup ederek seride durumu 1-1 yaptı ve ev sahibi avantajını eline geçirdi.