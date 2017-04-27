Olympiakos, Aldığı Kredileri Ödemezse Karaiskakis Stadı'ndan Çıkarılacak

Olympiakos, ünlü stadyumu Georgios Karaiskakis'i kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya!

BORÇLAR ÖDENMEZSE ÇIKARILACAKLAR

Georgios Karaiskakis Stadyumu'nun çoğunluk hissesine sahip olan EuroBank'ın, stadyumun azınlık hissedarı durumunda olan Olympiakos'a yapım sırasında verdiği kredilerden 20.3 milyon Euro'yu hala geri alamadığı ve uzun süredir ödenmeyen bu borç nedeniyle stadyumu geri alma tebligatını bildirdiği yazıldı. EuroBank'ın Olympiakos Başkanı Sokratis Kokkalis ve yöneticilerle biraraya geldip bu kredinin acil olarak ödenmemesi durumunda Karaiskakis Stadyumu'ndan çıkarılacakları bilgisini verdiği kadedildi.

TOPLAM BORÇ 55.3 MİLYON EURO

Olympiakos yöneticilerinin EuroBank'a olan vadesi geçmiş toplam borcunun 55.3 milyon Euro'ya ulaştığı, bunun 20.3 milyon Euro'luk kısmının stadyumla ilgili olduğu, toplam borç için 5 aylık bir süre istendiği ancak EuroBank'ın bunu kabul etmediği ifade edildi.

30 Haziran'a kadar borçların ödenmemesi durumunda Olympiakos'un Georgios Karaiskakis Stadyumu'ndan çıkarılacağı belirtilirken, Olympiakos yönetiminin bu büyük para için kaynak arayışına girdikleri ancak Yunanistan ve Avrupa'daki bankaların bu parayı vermeye yanaşmadığının altı çizildi.