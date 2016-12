Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "İsminin başında şeyh var diye her şeyhi de o tarikat şeyhleri gibi zannetmek, hele hele Şeyh Bedreddin gibi bir isme döneminin FETÖ'südür demek garabetin de ötesinde bir vakıa olsa gerek. Bu çok utanılacak bir durum." dedi.



Gürkan, Edirne Belediyesince kentteki bir tesiste düzenlenen Ölümünün 597. Yılında Şeyh Bedreddin'in Yaşamı ve Felsefesi Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'de son günlerde sıkıntılı olaylar yaşandığını anlattı.



Terörün her taraftan Türkiye Cumhuriyeti'ni kuşatmaya, parçalamaya ve bölmeye çalıştığını belirten Gürkan, "O kadar büyük, o kadar ciddi, o kadar ağır sorunlarımız var" dedi.



Edirneli bir hukukçunun Şeyh Bedreddin'i isminin önünde olan şeyh sıfatı nedeniyle tarikat şeyhi zannettiğini savunan Gürkan, şöyle devam etti:



"Gerçekten hem Edirne hem de hukuk adına üzücüdür. Hani bizim dilimizde bir deyim vardır 'Her sakallıyı baban zannetme' diye. İsminin başında şeyh var diye her şeyhi de o tarikat şeyhleri gibi zannetmek, hele hele Şeyh Bedreddin gibi bir isme döneminin FETÖ'südür demek garabetin de ötesinde bir vakıa olsa gerek. Bu çok utanılacak bir durum. İnanıyorum ki o arkadaşımız da o kardeşimiz de söylediklerinden ve yaptıklarından pişmandır. Burası Edirne, burası bir cihan imparatorluğu olan Osmanlı'ya 92 yıl başkentlik yapmış bir yer."



Gürkan, Fatih Sultan Mehmet'in heykeli için uygun bir yer aradıklarını ve uygun bir yer bulunca heykeli tekrar dikeceklerini ifade etti.



Balkan Savaşı sırasında şehit olan ressam Hasan Rıza'nın heykelini de dikeceklerini dile getiren Gürkan, şunları söyledi:



"Ama Edirneli olması nedeniyle hemşehrimiz olması nedeniyle ayrı bir gurur kaynağımız olan, aydınlanmanın, aydınlanma felsefesinin, hukuk nosyonunun sadece Osmanlı'da değil tüm dünyadaki öncülerinden olan Şeyh Bedreddin'in de heykelini dikeceğiz. Bu heykeli dikeceğiz, bunda kararlıyım. Bundan hiç geri adımı yok. Mutlaka ve mutlaka dikeceğiz." şeklinde konuştu.



Gürkan, kurucu mecliste Edirne milletvekili olarak yer alan İsmet İnönü'nün de heykelini dikeceklerine işaret etti.



Şeyh Bedreddin'i konferansta daha iyi tanınacağını vurgulayan Gürkan, "Böylesine önemli bir kişiyi, bugünün şartlarına getirerek kendinizden menkul birtakım sıfatlar üretme gayretini bu millet yemez. Bu milleti bunlarla kandıramazsınız. Hele hele Şeyh Bedreddin gibi birisini döneminin FETÖ'südür diye yaftalamaya çalışmak ancak sizin çapınızı ve kalibrenizi gösterir. Çapınızın ve kalibrenizin olmadığını gösterir." dedi.



Tarihte önemli işlere imza atanların hatırlanacağını söyleyen Gürkan, "Bu dönemin veya döneminin FETÖ'sü diye suçlayan sayın Özgür Yıldırım'ı muhtemelen baro başkanlığı bittikten 6 ay ya da 1 yıl sonra kimse hatırlamayacaktır ama Şeyh Bedreddin ölümünün 597. yılında hala dimdik ayakta ve daha çok 597 yıl hatırlanacak." ifadesinin kullandı.



Konferansta, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, yazar İhsan Eliaçık ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Erdem Çevik de Şeyh Bedreddin'e ilişkin bir sunum, gazeteci yazar Ayhan Tunca da bir konuşma yaptı.



Edirne Belediyesi Halk Müziği Grubu'nun bir dinleti sunduğu programa, CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı ve vatandaşlar katıldı.