Gerçeğin ta kendisi gibi kaçınılmaz görmezden gelinemez gülüp geçilemez acı insanın içini yara gibi yırtan öyküler..ölümü ardında gezdiren bunu bilsede değiiştirmeye muktedir olmayan sıradan insanların halktan birilerinin öyküsü…velhasıl insanlığın geldiği barbarlık konağının öyküsü. Gözünüzü yumsanızda, kulaklarınızı tıkasanızda biryerlerden sızıp içinizi sızlatan hikayeler bunlar. Ama bizim hikayelerimiz bizden hikayeler.





Yaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.



Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.





Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : Kulis Sanat Tiyatrosu



Mekan Adresi : Bahçelievler 7.Cadde 62.Sokak (Eski 30.sokak) No: 32



Başlangıç Saati : 11.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 11.04.2017 21: 30: 00



Kategori : Ölümü Ardında Gezdirenler



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır