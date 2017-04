Ölümlü Trafik Kazasındaki İhmali Jandarma Ortaya Çıkardı

KIRKLARELİ'nin Pehlivanköy İlçesi'nde 16 yaşındaki Özkan Özgün, motosikleti ile yaptığı kazada ölürken, ablası Çiler Özgün ise yaralandı. Motosikletin köy yolunda domuza çarparak kaza yaptığı iddiaları üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ayrıntılı bir inceleme yaptı. Jandarma motosikletin başıboş bırakılan bir ineğe çarptığını belirleyip, sahibi Mehmet Seven hakkında dava açıldı.



Pehlivanköy İlçesi'nin Akarca Köyü yolunda yaklaşık 2 ay önce Özkan Özgün'ün kullandığı, ablası Çiler Özgün'ün de bulunduğu motosikletle kaza yaptı. Kazada Özkan Özgün hayatını kaybederken, ablası yaralandı. Olay yerine intikal eden Pehlivanköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine, görgü tanıkları motosikletin bir domuza çarpması sonucu kazanın meydana geldiğini söyledi.



Pehlivanköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları incelemede, motosiklet üzerindeki kıl parçalarının domuza ait olmadığını, bir ineğe ait olduğunu belirleyerek, soruşturmayı derinleştirdi. Kaza yerine yaklaşık 2 kilometre mesafede bulunan güvenlik kamerası da incelemeye alındı. Yapılan detayla çalışmada 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı kazaya başıboş bırakılan bir ineğin neden olduğu tespit edildi.



Jandarma, ineğin sahibinin Mehmet Seven olduğunu belirleyerek, cumhuriyet savcısının talimatı ile ifadesini aldı. Seven, ifadesinde motosikletin çarptığı ineğin kendisine ait olduğunu söyledi. Seven'e 'tek taraflı yaralamalı ve ölümlü trafik kazasına neden olma ve hayvanı tehlike yaratacak şekilde serbest bırakma' suçlamasıyla hakkında işlem yapıldı. Seven, hakkında açılan kamu davasında önümüzdeki günlerde yargılanacak.



