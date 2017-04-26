Ölümlü Trafik Kazası Sonrasında Kaçan Şüpheli Yakalandı

Pendik'te motosiklet sürücüsü Ayhan Koyuncu'ya çarparak ölümüne neden olduğu ve olay yerinden kaçtığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.



Alınan bilgiye göre, 15 Nisan'da Sanayi Mahallesi'nde bir otomobil, kontrolden çıkarak önce Volkan G'nin kullandığı otomobile, daha sonra Ayhan Koyuncu'nun kullandığı motosiklete çarparak, olay yerinden kaçtı.



Çevre sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Koyuncu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.



Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.



Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, plakasını tespit ettikleri otomobilin sürücüsü Numan K'yi (22) yakaladı.



Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "ölüme sebebiyet vermek" suçundan Anadolu Adliyesine sevk edildi.