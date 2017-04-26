Ölümlü Kazada Kaçan 17 Yaşındaki Sürücü, Düşen Tampon Parçasından Yakalandı

KONYA'da 9 yaşındaki Zülfikar Coşğun, yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Polis, kaza yerine düşen tampon parçasından yola çıkıp, kentteki aynı renk ve modeldeki 3100 otomobili incelemesinin ardından, kaçan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü M.E.'yi yakaladı.



Kaza, geçen Cumartesi günü saat 21.00 sıralarında merkez Karatay İlçesi Aslanlı Kışla Caddesi'nde meydana geldi. Evden çıkıp bakkala gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Zülfikar Coşğun'a, plakası belirlenemeyen bir otomobil çarparak kaçtı. Ambulansla Konya Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Zülfikar, doktorların çabasına rağmen yaşamını yitirdi.



KAZA YERİNE DÜŞEN TAMPON PARÇASI KAZAYI AYDINLATTI



Konya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan sürücüyü ve aracı tespit etmek için kaza yerinde düşen 17 santimetrelik tampon parçasını detaylı inceledi. Tampon parçasının hangi marka ve model araca ait olduğunu belirledi. Ardından kentteki aynı marka, renk ve modeldeki 3100 otomobili adreslerinde tek tek bulup inceledi. Yapılan incelemede Zülfikar Coşğun'a çarpıp kaçan 42 H 7212 plakalı tamponu kırık otomobili, dün merkez Meram İlçesi Şükran Mahallesi Kale Sokak'ta buldu. Otomobili kullanan 17 yaşındaki ehliyetsiz M.E., evinde gözaltına alındı. Babasına ait otomobille gezdiği sırada kazanın olduğunu belirten M.E.'nin ilk ifadesinde "Çocuğa çarpınca korkup kaçtım" dediği öğrenildi. M.E. sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.



- Konya