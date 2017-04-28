Ölümlü Kavganın Şüphelileri Adliyede

SAMSUN'da dün 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili olarak gözaltına alınan 4 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.



Olay dün Atakum İlçesi Alanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında borç- alacak anlaşmazlığı nedeniyle tartışma başladı. Tartışmanın uzayıp kavgaya dönüşmesi sonucu iki ayrı pompalı tüfekle açılan ateş sonucu Bayram Ali Kaygusuz (24) göğsünden vurularak öldü. Hakan Çelik (34) ise başından vurularak ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Soner K. (22), Recep Ç. (24) ve Muhammet S.'yi (25) gözaltına aldı. Firarda olan Özay Ç. de (22) daha sonra yakalandı. Polisin olayla ilgili yürüttüğü soruşturma sırasında pompalı tüfekleri kullananların Özay Ç. ve Soner K. olduğu belirlendi.



Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan 4 şüpheli bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Halen Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altında bulunan Hakan Çelik'in hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.



- Samsun