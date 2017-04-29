Ölümlerin Çoğu Dolaşım Sisteminden Kaynaklanıyor

–Dolaşım Sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümler 2016 yılında artış gösterdi. TUİK verilerine göre Türkiye'de hastalıklara bağlı ölümlerin sebeplerinin başında dolaşım sistemi hastalıkları geliyor. Bu verilere göre ölüm nedenleri arasında ikinci sırada solunum sistemi hastalıkları, üçüncü sırada ise iyi ve kötü huylu tümörler geliyor.



EN ÇOK ÖLÜM İSKEMİK (ATARDAMAR)



TUİK verilerine göre Türkiye'de ölümlerin yüzde 39.8'ini dolaşım sistemi hastalıkları, yüzde 19.7'si iyi ve kötü huylu tümörler, yüzde 11.9 da solunum sistemi hastalıklar nedeniyle gerçekleşiyor.



Dolaşım sistemi denildiğinde vücudumuzu bütünüyle saran damar ağlarının akla gelmesi gerektiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Mehmet Ünal, "Bütün sistemi ilgilendiren hastalık. İskemik kalp hastalığı kalbin atar damarlarının daralması ve tıkanması sonucunda oluşan hastalıktır "dedi.



Kalbin atar damarlarından birinin tıkanması halinde acil kalp krizi tablosunun ortaya çıkacağını anlatan Dr. Ünal"Şiddetli göğüs ağrısı, sırta, kola, çeneye vurabilir. Yürümekte zorlanır. Hareket etmemeye çalışır. Terleme ve ölüm korkusu içerisindedir. Bunun haricinde yavaş yavaş gelişen nefes darlığı, çabuk yorulma, hareket ederken zorlanma gibi kalp yetmezliği belirtisiyle seyreden kronik tabloda oluşabilir" dedi. Özellikle erkeklerde daha çok görülen bu hastalığın, yüksek tansiyon, diyabetli ve sigara içen insanlarda normal insanlardan fazla görüldüğüne dikkat çeken Dr. Ünal şöyle konuştu.



"Biraz hareket damar dolaşımını hızlandırıp, yeni damarların oluşumunu tetikleyip, kalp hastalığı riskini azaltıyor. Egzersiz ve spor kan kolesterol seviyesini düşüren etken oluyor. Bu yaptıklarımızı sadece hastalıktan korunmak için değil, hasta olduğunuzda tedaviye uygun hasta olabilmek adına yapmak ta lazım. Sigara içilmesin. Ailesinde kronik kalp hastalığı varsa mutlaka çok yakından izlensin. 6 ayda bir hekime gitmek gerekir. Önemli olan günlük aldığınız kalori ile harcadığınız kalori arasındaki dengedir. Siz ne kadar kalori aldıysanız o kadarını yakmak durumundasınız. Harcayamadığınız kaloriyi almayın."



ÖLÜM MAKİNASI SİGARA



Bir çeşit dolaşım sistemi hastalığı olan iskemiğe yakalanan 72 yaşındaki İdris Temiz, "Artık ciğerlerim hasta sigaradan koa hastalığına yakalandım. 50 sene sigara kullandım. Beni bu dertlere düşüren sigaradır. Bütün sigara içenlere söylüyorum. Kesinlikle içmek değil, içenlerin yanından bile geçmesinler" diye konuştu.



Sigara yüzünden kalp ameliyatı olan 47 yaşındaki mali müşavir Derviş Demir ise "Kalbimize pek dikkat etmiyoruz. Uzun zaman sigara içtim. Kalbim teklemeye başladı. Sigarayı bıraktım. Damarların tıkanmış. Spora başladım" dedi.



Yaklaşık 10 gün önce sigaranın neden olduğu kalp krizi sonucu hayatını kaybeden kardeşini çok uyardıklarını anlatan 44 yaşındaki ev hanımı Şeristan Memduhoğlu, "Kardeşim 14 yaşında sigaraya başladı. Çok fazla uyarmamıza rağmen maalesef günde iki üç paket sigara tüketiyordu. İki kez kalp krizi geçirdi. Üçüncüsünde ise kurtulamadı. Çok yalvardım, ayağını öpeyim dedim, dinlemedi. Çocuklarını çok sevdiğini söylerdi. Bende o'na sen sadece sigarayı seviyorsun' derdim. Çocuklarını seven insan sevdiklerini bırakmak istemeyen insan asla sigara içmesin" diye konuştu.



