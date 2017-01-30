Ölümle Sonuçlanan 'Sosyal Medya' Kavgası Şüphelilerine Dava Açıldı

ADANA'da kızların sosyal medya üzerinde başlayan tartışmaları nedeniyle iki aile arasında çıkan ve Kasım Kavran'ın (16) ölümüyle sonuçlanan silahlı kavganın şüphelilerine dava açıldı.



Merkez Yüreğir İlçesi'ne bağlı Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde iddiaya göre Selahattin Harman'ın (44) kızı M.K.'nın (14) 2 kız arkadaşı ile Fırat Torban'ın kız yeğeni D.T. sosyal medya hesapları üzerinden birbirlerine hakaret etti. Bu yüzden iki aile arasında 13 Eylül'de çıkan kavgada, Selahattin Harman ve oğulları Muhammet (22) ile M.H. (17), kalabalığa doğru av tüfeği ve tabancalarla ateş açtı. Açılan ateş sonucu Kasım Kavran başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. Başlatılan soruşturma sonucu Selahattin Harman, oğlu Muhammet Harman ile Hasan Kımış (19) tutuklandı.



KİMİN ATEŞ ETTİĞİ BELİRLENEMEDİ



Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan Cumhuriyet Savcısı iddianamesini hazırladı. Kasım Kavran'ın vücudundan herhangi bir mermi çekirdeği çıkmadığı için ölüme hangi silahın neden olduğunun belirlenemediğini kaydeden savcı, Selahattin ve Muhammet Harman ile Hasan Kımış'ın kasten öldürme ve teşebbüs suçlarından müebbet ve 75'er yıla kadar; Erdal, Veysel, Vedat Tekin ve İhsan Koşan hakkında ise yaralama ve silahlı tehdit suçlarından 6'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle Adana 7'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. Yaşı küçük olan M.H. hakkındaki soruşturmanın ise devam ettiği bildirildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.



- Adana