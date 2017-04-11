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Ölümle Burun Buruna Geldiler
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Ölümle Burun Buruna Geldiler

Antalya'da MOBESE kameralarına takılan trafik kazaları görüntüleri izlerken yürekleri ağza getiriyor.

Ölümle Burun Buruna Geldiler

Antalya'da MOBESE kameralarına takılan trafik kazaları görüntüleri izlerken yürekleri ağza getiriyor.

Kaynak: Dunya.com

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