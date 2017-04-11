Ölümle Burun Buruna Geldiler
Antalya'da MOBESE kameralarına takılan trafik kazaları görüntüleri izlerken yürekleri ağza getiriyor.
Antalya'da MOBESE kameralarına takılan trafik kazaları görüntüleri izlerken yürekleri ağza getiriyor.
Kaynak: Dunya.com
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