Ölüme Motosikletle Servis

İzmir'de, kaçak içkiden zehirlenerek hayatını kaybeden 2 kişinin ardından gözaltına alınan Veysel G. tutuklanırken, sahte rakıları motosikletle dağıtan şahıs emniyetteki ifadesinde "Ben içiciyim" diye kendini savundu.



Edinilen bilgiye göre, İzmir'in Narlıdere ilçesinde kaçak içki kullandıkları için rahatsızlanan H.E., M.T., M.Y, ve H.A. hastaneye kaldırılmıştı. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedaviye alınan hastalardan H.E. ve M.T. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tedavileri süren M.Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, H.A. ise taburcu edildi.



Ölüm içkilerini 5 yıldır motosikletle servis yapmış



Olay sonrasında harekete geçen İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri, Veysel G.'yi ve eşini gözaltına aldı. Veysel G., emniyetteki ifadesinde ise para kazanmak için yaptığını, öldürme maksatlı yapmadığını ifade ederek, düzenli olarak içici olduğunu söyledi. Yine Veysel G.'nin içkileri motosikletle dağıttığı da öğrenildi. Ölenlerden birinin telefonunda Veysel G.'nin GSM numarasının 'Veysel Rakı' olarak kaydedildiği de belirtildi. Veysel G., emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adli mercilerce 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan tutuklanırken, eşi ise serbest kaldı. - İZMİR