Ölümden Kaçış Anı Mobese Kameralarında

SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da 2017 yılında meydana gelen 74 trafik kazası MOBESE kameralarına yansıdı. Çoğunun dikkatsizlikten kaynaklandığı belirlenen kazaların görüntüleri arasında yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadının, aniden ters şeride girip üzerine doğru gelen minibüsü görünce korku içinde koşarak kurtulmaya çalışması da yer aldı.



Kentte 2017 yılı başından itibaren meydana gelen 74 trafik kazası Antalya Emniyet Müdürlüğünün MOBESE kameralarınca görüntülendi.



Trafik kazalarının oluş sebeplerini gözler önüne seren görüntüler üzerinde emniyetin uzman polislerinin yaptıkları incelemede, kazaların büyük çoğunluğunun sürücülerin dikkatsizliğinden kaynaklandığı belirlendi.



Bazı kazaların ise aşırı hızdan kaynaklandığı, bazılarının da ışık ihlali sonucu meydana geldiği tespit edildi.



Kameralara yansıyan en dikkat çekici kaza görüntüsünü ise yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadının ölümden koşarak kaçma anları oluşturdu.



Görüntülerde, yaya geçidinden yolun karşısına geçerken aniden ters şeride geçip üzerine gelen minibüsü fark eden kadın, aracın altında kalmamak için geriye koşarak kaçıyor. Bu sırada minibüs ise yaya yolunu geçerek kaldırıma çarpıp durabiliyor. Canını son anda kurtaran kadın, yaya yolundan tekrar yürüyerek yoluna devam ediyor.



Atatürk Bulvarında kağıt toplamaya çıkan üç tekerlekli motosiklet sürücüsü, ışık ihlali yaparak caddeye çıkıyor. Aynı anda hızla gelen bir otomobil, caddeyi enine kat etmeye çalışan motosiklet sürücüsüne çarpmamak için son anda direksiyon kırıyor.



Önce kaldırıma sonra süs havuzuna çarptı



MOBESE kameralarının görüntülediği Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir kazada ise sürücüsünün aşırı hız nedeniyle kontrolünü kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak önce kaldırıma, ardından da caddenin yan tarafındaki süs havuzunun duvarına çarparak durabiliyor.



Gazi Bulvarı'nda yine sürücünün dikkatsizliği sonucu kontrolden çıkan otomobil, refüje çarpıp takla atarak ters dönüyor.



Aşırı hız nedeniyle oluşan başka bir kazada ise Falez Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çarparak yaya yoluna çıkıyor.



Yolunu uzatmak istemediği anlaşılan bir sürücünün kullandığı aracın, caddede geri manevra yaparken park halindeki bir araca çarptığı anlar da görüntülere yansıyor.



Birçok görüntüde daha otomobil sürücülerinin aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle özelikle kontrolsüz kavşaklarda motosiklet ve bisikletlilere çarptığı anlar yer alıyor.