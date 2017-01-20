İbrahim Kendirci'nin yönettiği "Ölüm Yakalar" tiyatro oyunu, Akatlar Kültür Merkezi'nde...



Tür: Kara Komedi



Yazan: Jean McConnell – Miles Tripp



Yönetmen: İbrahim Kendirci



Oyuncular: Çiğdem Batur, İbrahim Kendirci, Sertan Erkaçan, Hüseyin Sevimli



Bir Kamp



Bir çok yönden eksik ama tutkuları tam, dört kişi…Fransız bir karı-koca (Philippe - Helene) ve iki arkadaşının (Haik – Foster) haftasonları düzenli olarak yaptıkları bu kampta başlarına gelen talihsiz bir olaya ve bu olayın doğurduğu sonuçlara tanık olmak, adaletin tam olarak tecelli edemediği coğrafyalarda kendi adaletlerini sağlamaya çalışan bu dört arkadaşın çırpınışına ve kapkara komedilerine şahitlik etmek istiyorsanız bu oyunu kaçırmayın.