İbrahim Kendirci'nin yönettiği "Ölüm Yakalar" tiyatro oyunu, Gaziantep Onat Kültür Merkezi'nde...
Tür: Kara Komedi
Yazan: Jean McConnell – Miles Tripp
Yönetmen: İbrahim Kendirci
Oyuncular: Çiğdem Batur, İbrahim Kendirci, Sertan Erkaçan, Hüseyin Sevimli
Bir Kamp
Bir çok yönden eksik ama tutkuları tam, dört kişi…Fransız bir karı-koca (Philippe - Helene) ve iki arkadaşının (Haik – Foster) haftasonları düzenli olarak yaptıkları bu kampta başlarına gelen talihsiz bir olaya ve bu olayın doğurduğu sonuçlara tanık olmak, adaletin tam olarak tecelli edemediği coğrafyalarda kendi adaletlerini sağlamaya çalışan bu dört arkadaşın çırpınışına ve kapkara komedilerine şahitlik etmek istiyorsanız bu oyunu kaçırmayın.
Kaynak: Etkinlik.io