TÜMÜ
Haberler Search
Ölüm Yakalar

Ölüm Yakalar

İbrahim Kendirci'nin yönettiği "Ölüm Yakalar" tiyatro oyunu, Gaziantep Onat Kültür Merkezi'nde.

Ölüm Yakalar

İbrahim Kendirci'nin yönettiği "Ölüm Yakalar" tiyatro oyunu, Gaziantep Onat Kültür Merkezi'nde...

Tür: Kara Komedi

Yazan: Jean McConnell – Miles Tripp

Yönetmen: İbrahim Kendirci

Oyuncular: Çiğdem Batur, İbrahim Kendirci, Sertan Erkaçan, Hüseyin Sevimli 

Bir Kamp

Bir çok yönden eksik ama tutkuları tam, dört kişi…Fransız bir karı-koca (Philippe - Helene) ve iki arkadaşının (Haik – Foster) haftasonları düzenli olarak yaptıkları bu kampta başlarına gelen talihsiz bir olaya ve bu olayın doğurduğu sonuçlara tanık olmak, adaletin tam olarak tecelli edemediği coğrafyalarda kendi adaletlerini sağlamaya çalışan bu dört arkadaşın çırpınışına ve kapkara komedilerine şahitlik etmek istiyorsanız bu oyunu kaçırmayın.

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads