''Ölüm ve Ölmek'' Kısa Filminin Galası Yapıldı

Filmin sonunda mikrofonu eline alan genç yönetmen Metin Biçen, seyircilere katılımlarından dolayı teşekkür ettikten sonra ''Oldukça heyecanlıyım. İlk defa, yönetmeni olduğum bir filmin galasında bulunuyorum. Fakat bu geceyi benim için bu kadar heyecan verici kılan başka bir sebep var. O da, bu filmi aynı salonda izleme fırsatı bulduğum seyirci profili. Şöyle bir baktığımda; tıp dünyasından doktorları, hemşireleri, ATT'cileri, hatta eski hastalarımızı görebiliyorum. Sanat dünyasından akademisyen, yönetmen, senarist ve oyuncular buradalar. Ailem, dostlarım yine yanımdalar. Herhalde bu filmin izleneceği salonda daha iyi bir kompozisyon hayal edemezdim. Çünkü filmde bu saydığım grupların, yani bu salonda bulunan kişilerin, kesiştiği noktadan gayet insani bir duygu olan 'ölüm korkusu' düşüncesine yaklaştığımı düşünüyorum.'' dedi.

Görüntü Yönetmenliğini Ömer KARTELLİ'nin üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Nuri YILDIZ, Tolga Berk İNDELEN, Ayhan PEKBİLGİN, Gökçe KARAMAN, Ezgi TUNÇ YETKİNOĞLU, Mert SEVİNÇ ve Nazlı ÖZEKER var.

FİLMDE GERÇEK BİR HAYAT HİKAYESİNDEN ESİNLENİLMİŞ

DEÜ Tıp Fakültesinde Kalp Damar Cerrahisi stajını almakta iken yapay kalp cihazı ile yaşatılan bir hasta olan Yusuf ENEÇ ile tanışan Metin BİÇEN düzenli olarak hastayı ziyaret edip kendisiyle sohbet etmiş. Filmin sonuna İnt. Dr. Metin BİÇEN'in, Yusuf ENEÇ ile yaptığı sohbetlerden esinlenerek filmin senaryosunu yazdığı ve sonrasında hastanın başarılı bir kalp nakli operasyonu geçirip sağlığına kavuştuğu not düşülmüş. Yusuf ENEÇ'in film gösterimi sonrasında sahneye davet edilince salonun arka koltuklarından sahneye gelişi galanın seyirci tarafından en çok alkış alan anlarından biri oldu.

''FİLMDE MÜTHİŞ BİR EMPATİ VAR''

Filmin ardından bir konuşma yapan DEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz DİCLE tıpta empati duygusunun derinlemesine kurulması ile bu film projesinin ortaya çıktığına inandığını söyledi. Prof. Dr. Oğuz Dicle'nin konuşmasının ardından mikrofonu alan DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Faik KARTELLİ de ''Bu kadar yüce bir mesleği yapan doktorların arasında Metin'le tanışınca şaşırtıcı derecede hayalperest olduğunu ve sinemaya büyük bir aşkla yaklaştığını hemen fark ettim.'' cümlesiyle konuşmasına başlayıp, Metin BİÇEN'in DEÜ GSF'ye gelip sinema derslerine girdiği zamanlardan bahsetti.

FİLM İÇERİSİNDE RESİM SANATINDAN YARARLANILMIŞ

Beş bölümden oluşan kısa filmde beş resim ilgili bölümden önce görünecek şekilde filme yerleştirilmiş. Ressam Çağdaş İLİM tarafından filmde kullanılmak üzere resmedilip kokteyl alanında sergilenen tablolar galaya katılanların ilgi odağı oldu.

