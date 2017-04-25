TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ta 4 numaralı seribaşı olarak mücadele edecek Eugenie Bouchard, Milliyet'e yaptığı açıklamada ölüm tehditleri aldığını söyledi.



2014 Wimbledon tek kadınlarda final oynamasının ardından yıldızı hızla parlamaya başlayan Kanadalı tenisçinin, yükselen bu performansının yanında güzelliğiyle de dikkat çekmesinin yan etkilerini de yaşadığı ortaya çıktı.



Hayranlarıyla ilişkileri iyi olan ve çoğunlukla destek mesajları alan 23 yaşındaki raket, bazı saplantılı hayranların varlığını da itiraf ederek, "Ölüm tehditleri aldım. Maalesef bu işin bir parçası bu. Başarılı oldukça nefret edenlerde de artış oluyor. Bu da başarılı bir kariyerle olabilecek şeyler, o yüzden bunlara çok takılmıyorum" diye konuştu. En etkili yanını backhand vuruşlar, en zayıf bulduğu yönünü ise slice vuruşlar olarak tanımlayan Bouchard, "En önemli eksiklerimden biri de istikrar. İnişlerim çıkışlarım oldu hep. Bu konuda toparlanmam gerektiğinin farkındayım."diye görüş bildirdi. Oyun karakterini ise 'Agresif, güçlü ve ileriye dönük' olarak nitelendirdi.



'ARTIK DAHA ZOR'



Teniste rekabetin her geçen gün arttığını ve bunun kadınlar tenisinde de yoğun hissedildiğini vurgulayarak şunları söyledi: "Tenis eski döneme göre daha zorlaştı. Eskiden grand slamlerde finaller hep aynı kişilerle olurken şu anda çok daha fazla oyuncu var. İlk turda bile 100 numaralı birisi gelip 1 numarayı yenebiliyor. Oyuncu derinliği daha fazla olduğu için, bundan kaynaklandığını söyleyebilirim."



'HEDEFİM İSTİKRAR'



Yaptığı planlamalar hakkında da bilgi veren dünya 58 numarası, "Sezon arasında genellikle kasım-aralık aylarında sezon planlaması yaparım. Sezona iyi ya da kötü başlarsam ona göre takvimi yeniden belirlerim. Kazanma ve kaybetme oranını tutturmak önemlidir ama sıralama da önemli bir hedef. Şu anki hedefim hem istikrar yakalamak hem de sıralamada biraz yukarılara çıkmak" yorumunu yaptı.