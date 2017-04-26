Çağdaş Oyunlar Sahnesi tarafından sergilenen ve gösterimi 26 Nisan'da Route Cafe Pub Ankara Sahnesi'nde gerçekleşecek olan "Ölüm Öpücüğü" oyunu seyircileri çözülmesi zor bir bilmecenin içine sürüklüyecek.



Ankaralı tiyatroseverlere yeni bir alternatif doğuyor.



Simon Williams tarafından kaleme alınan "Ölüm Öpücüğü" yeni nesil bir Polisiye / Gerilim oyunudur.



Yazan: Simon Williams



Çeviren: Şükran Yücel



Oyuncular: Avni Burak Yenice, Dorukhan Özer, Cansu Yılmaz, S.Ali Çelik



Ses, Işık: R.Can Seyfeli



Fotoğraf: Doğancan Özgubar



Afiş Tasarım: Cihan Berk Çemberci



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : Route Ankara



Mekan Adresi : Selanik II Sok. No: 70 Kızılay



Başlangıç Saati : 26.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 26.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Ölüm Öpücüğü



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır