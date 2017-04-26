Ölüm Öpücüğü

Çağdaş Oyunlar Sahnesi tarafından sergilenen ve gösterimi 26 Nisan'da Route Cafe Pub Ankara Sahnesi'nde gerçekleşecek olan "Ölüm Öpücüğü" oyunu seyircileri çözülmesi zor bir bilmecenin içine sürüklüyecek.

Ölüm Öpücüğü

Çağdaş Oyunlar Sahnesi tarafından sergilenen ve gösterimi 26 Nisan'da Route Cafe Pub Ankara Sahnesi'nde gerçekleşecek olan "Ölüm Öpücüğü" oyunu seyircileri çözülmesi zor bir bilmecenin içine sürüklüyecek. 

Ankaralı tiyatroseverlere yeni bir alternatif doğuyor.

Simon Williams tarafından kaleme alınan "Ölüm Öpücüğü" yeni nesil bir Polisiye / Gerilim oyunudur.

Yazan: Simon Williams

Çeviren: Şükran Yücel

Oyuncular: Avni Burak Yenice, Dorukhan Özer, Cansu Yılmaz, S.Ali Çelik

Ses, Işık: R.Can Seyfeli

Fotoğraf: Doğancan Özgubar

Afiş Tasarım: Cihan Berk Çemberci

Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Çankaya

Mekan : Route Ankara

Mekan Adresi : Selanik II Sok. No: 70 Kızılay

Başlangıç Saati : 26.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 26.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Ölüm Öpücüğü

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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