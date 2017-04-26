Ölüm Öpücüğü
Çağdaş Oyunlar Sahnesi tarafından sergilenen ve gösterimi 26 Nisan'da Route Cafe Pub Ankara Sahnesi'nde gerçekleşecek olan "Ölüm Öpücüğü" oyunu seyircileri çözülmesi zor bir bilmecenin içine sürüklüyecek.
Çağdaş Oyunlar Sahnesi tarafından sergilenen ve gösterimi 26 Nisan'da Route Cafe Pub Ankara Sahnesi'nde gerçekleşecek olan "Ölüm Öpücüğü" oyunu seyircileri çözülmesi zor bir bilmecenin içine sürüklüyecek.
Ankaralı tiyatroseverlere yeni bir alternatif doğuyor.
Simon Williams tarafından kaleme alınan "Ölüm Öpücüğü" yeni nesil bir Polisiye / Gerilim oyunudur.
Yazan: Simon Williams
Çeviren: Şükran Yücel
Oyuncular: Avni Burak Yenice, Dorukhan Özer, Cansu Yılmaz, S.Ali Çelik
Ses, Işık: R.Can Seyfeli
Fotoğraf: Doğancan Özgubar
Afiş Tasarım: Cihan Berk Çemberci
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Çankaya
Mekan : Route Ankara
Mekan Adresi : Selanik II Sok. No: 70 Kızılay
Başlangıç Saati : 26.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 26.04.2017 22: 00: 00
Kategori : Ölüm Öpücüğü
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır