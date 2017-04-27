Ölüm Nedeni İstatistikleri

Türkiye'de geçen yıl ölümlerin yüzde 39,8'inin dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklandığı belirlendi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılına ilişkin ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı.



Buna göre, Türkiye'de dolaşım sistemi kaynaklı 162 bin 876 ölüm gerçekleşti.



Ölüm nedenleri incelediğinde en fazla yüzde 39,8 ile dolaşım sistemi hastalıkları, yüzde 19,7 ile iyi ve kötü huylu tümörler dikkati çekti. Bunları sırasıyla yüzde 11,9 ile solunum sistemi, yüzde 5 ile endokrin, beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklar, yüzde 4,9 ile sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları ve yüzde 4,4 ile dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler izledi.



Dolaşım sistemi kaynaklı ölümlerin yüzde 40,5'i iskemik kalp hastalığı, yüzde 23,6'sı ise serebro-vasküler hastalıklardan kaynaklandı.



Dolaşım sistemi hastalıkların en çok 56 bin 256 kişi ile 75-84 yaş grubunda, iyi ve kötü huylu tümörlerin ise en fazla 22 bin 460 kişi ile 65-74 yaş grubunda olduğu görüldü.



En fazla ölüme yol açan tümörler



Kötü huylu tümör nedeniyle gerçekleşen ölümlerin toplam sayısı 2016'da 78 bin 931 kişi olarak tespit edildi. Bu ölümlerin yüzde 31,1'i gırtlak ve soluk borusu/bronş/akciğerin kötü huylu tümöründen kaynaklandı. Bunu yüzde 8,6 ile mide, yüzde 8,1 ile lenfaid ve hematopoetik, yüzde 7,3 ile kolon ve yüzde 6 ile pankreasın kötü huylu tümörleri izledi.



İkamet edilen ile göre ölüm nedenleri incelendiğinde ise 2016'da dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölümlerin oranının en yüksek olduğu ilk beş il sırasıyla, yüzde 50,8 ile Amasya, yüzde 49,2 ile Sakarya, yüzde 48,7 ile Aydın, yüzde 48 ile Yozgat ve yüzde 47,7 ile Denizli oldu.



İyi ve kötü huylu tümörler nedeniyle gerçekleşen ölümlerin oranının en yüksek olduğu ilk beş il ise sırasıyla yüzde 24,1 ile Tekirdağ, yüzde 23,8 ile İstanbul, yüzde 23,3 ile Kırklareli, Eskişehir ve Van olarak kayıtlara geçti.