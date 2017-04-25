Ölüm kavşağı kapatıldı

Isparta'da art arda kazaların meydana gelmesiyle ölüm kavşağı olarak adlandırılan kavşak Isparta Valiliği kararıyla trafiğe kapatıldı



ISPARTA - Isparta Valiliği Süleyman Demirel Bulvarından sık sık kazaların meydana geldiği kavşağı trafiğe kapattı.

Isparta'da trafik akışının yoğun olduğu Süleyman Demirel Bulvarı'nda ana yolu servis yolu servis yoluna bağlayan kavşak noktasında dikkatsizlik sonucu sık sık kazalar meydana geldi. Kazaların ardından Isparta Valiliği, kavşağı trafiğe kapattı.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Nisan ayının başında servis yolundan çıkan araca hızla gelen aracın çarpması sonucu bir kişinin öldüğü noktada dün de iki motosiklet kazası yaşandı. Kazalarda motosiklet sürücüleri yaralandı. Servis yolu güzergahına dönmek isteyen araca motosikletin çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Valilik kararıyla kapatıldı

Ölüm kavşağı olarak nitelendirilen noktada tedbir alınması için Isparta Valiliği harekete geçti ve kavşağın kapatılmasına karar verdi. Trafik ekiplerinin kontrolünde servis yolundan anayola geçiş noktasına kum yığıldı ve şerit çekildi. Karayolları ekipleri, Anayol güzergahında araçların dönüşü için verilen cep bölümünü iptal ederek geçiş noktasını kapattı.

Sürekli kaza oluyordu

Kavşağın hemen karşısında bulunan iş yerinde çalışan Kemal Sapan, burada neredeyse her gün kazaların meydana geldiğini söyledi. Özellikle birkaç aydır ölümlü ve yaralamalı kazalar meydana geldiğini aktaran Sapan, "İster istemez bizim gözümüzün önünde olunca canımızı sıktı. Kazada hayatını kaybedenler Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyoruz. Buranın kapanması iyi oldu. Buranın kapatılmasında emeği geçenlere teşekkür ederiz. Umarız kazalara engel olur. Trafik ekipleri uyarmasına rağmen sürücüler bilinçsiz davranıyor. Levhada karşıya geçilmez işareti var ama vatandaş buna duyarsız kalıyor. Gönül ister ki bu yolda kimse kaza yapmasın. Kazaları nedeni araçların aşırı hız yapması ve dikkatsizlik. Dışarıda beklerken bir ses geliyor. Hemen yardıma koşuyoruz. Ambulansı arıyoruz. Yardım etmeye çalışıyoruz. Allah kimsenin başına vermesin. Bunlar hoş değil" dedi.