Ölüm Kavşağı' Kapatıldı

Isparta Valiliği, sık sık kazaların meydana geldiği Süleyman Demirel Bulvarındaki kavşağı trafiğe kapattı.



Isparta Valiliği, trafik akışının yoğun olduğu Süleyman Demirel Bulvarında ana yolu servis yoluna bağlayan ve sık sık kazaların meydana geldiği kavşağın kapatılmasına karar verdi. 'Ölüm kavşağı' olarak da anılan kavşakta trafik ekiplerinin kontrolünde servis yolundan anayola geçiş noktasına kum yığıldı ve şerit çekildi. Karayolları ekipleri, anayol güzergahında araçların dönüşü için verilen cep bölümünü iptal ederek geçiş noktasını kapattı.



SÜREKLİ KAZA OLUYORDU



Kavşağın karşısında bulunan iş yerinde çalışan Kemal Sapan, neredeyse her gün kazaların meydana geldiğini söyledi. Özellikle birkaç aydır ölümlü ve yaralanmalı kazaların yaşandığını aktaran Sapan, "İster istemez bizim gözümüzün önünde olunca canımızı sıktı. Kazada hayatını kaybedenler Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Buranın kapanması iyi oldu. Buranın kapatılmasında emeği geçenlere teşekkür ederiz. Umarız kazalara engel olur. Trafik ekipleri uyarmasına rağmen sürücüler bilinçsiz davranıyor. Levhada karşıya geçilmez işareti var ama vatandaş buna duyarsız kalıyor. Gönül ister ki bu yolda kimse kaza yapmasın. Kazaları nedeni araçların aşırı hız yapması ve dikkatsizlik. Dışarıda beklerken bir ses geliyor. Hemen yardıma koşuyoruz. Ambulansı arıyoruz. Yardım etmeye çalışıyoruz. Allah kimsenin başına vermesin. Bunlar hoş değil" dedi.



KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA



Nisan ayının başında servis yolundan çıkan araca hızla gelen bir başka aracın çarpması sonucu bir kişinin öldüğü noktada dün de iki motosiklet kazası yaşandı. Kazalarda motosiklet sürücüleri yaralandı. Servis yolu güzergahına dönmek isteyen araca motosikletin çarpma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.



Ferhat Kaya /İHA)