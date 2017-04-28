Egzersizin bilinmeyen başka faydası...

PAMUKLU ÇAMAŞIR GİYİN

Seçme şansı vajinanızda olsaydı, emin olun pamuklu çamaşırları tercih ederdi. Çünkü pamuklu çamaşır, nemi emer ve dokulara nefes aldırır. Bu da genital sağlığın ana koşullarından biridir.

SPOR YAPIN

Kegel egzersizleri pelvik taban kaslarınızın daha güçlü olmasını sağlar. Böylece genital organ sarkmalarından da korunursunuz. Egzersiz programınıza bu egzersizi eklemeyi unutmayın.

GELENEKSEL YOĞURDUMUZU TÜKETİN

Özellikle ara öğünlerde yoğurt tüketmek vajinadaki iyi bakterilerin artmasına yardım eder. Mantar enfeksiyonlarını önleme konusunda çok etkindir ama tatlandırılmış ya da meyveli yoğurtlardan bahsetmiyoruz.

ANTİBİYOTİĞE KARŞI YOĞURT

Antibiyotikler yararlı bakterileri ortadan kaldırabilirler. Eğer antibiyotik kullanmak zorunda iseniz bol bol probiyotik yoğurt tüketin.