Egzersizin bilinmeyen başka faydası...
Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, vajinanızı mutlu ve sağlıklı tutmanın yolları hakkında 4 bilgi verdi:
PAMUKLU ÇAMAŞIR GİYİN
Seçme şansı vajinanızda olsaydı, emin olun pamuklu çamaşırları tercih ederdi. Çünkü pamuklu çamaşır, nemi emer ve dokulara nefes aldırır. Bu da genital sağlığın ana koşullarından biridir.
SPOR YAPIN
Kegel egzersizleri pelvik taban kaslarınızın daha güçlü olmasını sağlar. Böylece genital organ sarkmalarından da korunursunuz. Egzersiz programınıza bu egzersizi eklemeyi unutmayın.
GELENEKSEL YOĞURDUMUZU TÜKETİN
Özellikle ara öğünlerde yoğurt tüketmek vajinadaki iyi bakterilerin artmasına yardım eder. Mantar enfeksiyonlarını önleme konusunda çok etkindir ama tatlandırılmış ya da meyveli yoğurtlardan bahsetmiyoruz.
ANTİBİYOTİĞE KARŞI YOĞURT
Antibiyotikler yararlı bakterileri ortadan kaldırabilirler. Eğer antibiyotik kullanmak zorunda iseniz bol bol probiyotik yoğurt tüketin.