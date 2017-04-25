Ölüm Cezasına Çarptırılan Mahkumun İnfazı Ertelendi

ABD'nin Arkansas eyaletinde ölüm cezasına çarptırılan bir mahkumun infazı, kendisinden önceki hükümlünün infazında ortaya çıkan sorunlar nedeniyle federal bir yargıç tarafından geçici olarak durduruldu.



Ölümcül iğne vurulan ve ölümü 14 dakika süren mahkum Jack Jones'un ardından infaz edilmesi planlanan Marcel Williams, avukatının Jones'un infazının "sorunlu" olduğunu gerekçe göstermesinin ardından ertelendi.



Washington DC yargıçlarından Kristine Baker ise avukatın talebi üzerine infazı geçici olarak durdurduğunu açıkladı.



Yargıç Baker'in Williams'ın infazını, iğne yapılarak öldürülen Jones'un ölümü esnasında işkence gördüğü gerekçesiyle durdurduğu belirtildi.



Williams'ın avukatı, yetkililerin Jones'un aşırı kilosundan dolayı 45 dakika boynunda iğne yapacak yer aradığını, daha sonra ise vücudunun farklı bir bölgesinden iğne yaparak infaz ettiklerini kaydetti. Jones'un ağırlığının 200 kilogramın üzerinde olduğu bildirildi.



Mahkumun infaz edilmeden önce kısa bir mektup yazarak üzgün olduğunu dile getirdiği aktarıldı. Jack Jones'un mektubunda, "Umut ediyorum ki zaman içerisinde benim gerçekten nasıl bir insan olduğumu anlarsınız. Ben bir canavar değilim." ifadesini kullandığı bilgisi verildi.



İnfaz edilen Jones, birden fazla kadına yönelik tecavüz ve cinayet suçlarından ölüm cezasına çarptırılmıştı.



İnfazı ertelenen Williams da 1994 yılında genç bir kadını kaçırarak tecavüz etmiş, ardından ise onu öldürmüştü.



ABD'de pazartesi günü öldürülen Jones dahil olmak üzere 2017 yılında toplam 8 mahkumun infazı gerçekleştirildi. Geçen sene ise 20 mahkum infaz edilmişti.