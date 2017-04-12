Ölüm Anne ve İki Kızını Teğet Geçti

İstanbul Zeytinburnu'nda 3 katlı binanın yıkımı sırasında yan taraftaki apartmandan çıkan anne ve iki çocuğu ölümden kıl payı kurtuldu. Binadan kopan parça büyük bir gürültü ile yan binanın önüne düştü. Bu sırada binadan çıkmaya çalışan anne ve çocukları son bir hamle ile kendilerini ileri atarak kopan beton kirişin altında kalmaktan kurtuldu. Anne ve kızları saniye saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıyan korku dolu o anları anlattı.