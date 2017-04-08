Ölüm

Yer : Moda Sanat TiyatrosuWoody Allen'in Ölüm mefhumunu absürd bir hikaye içinde ele aldığı ve Kafka romanlarına göndermede bulunduğu oyun, ölüm temasına esprili ve eleştirel bir yaklaşım getirmekte.

Ölüm

Yer :  Moda Sanat Tiyatrosu

Woody Allen'in Ölüm mefhumunu absürd bir hikaye içinde ele aldığı ve Kafka romanlarına göndermede bulunduğu oyun, ölüm temasına esprili ve eleştirel bir yaklaşım getirmekte. Satış elemanı Kleinman'ın etrafında gelişen olaylarda, kasabada ortaya çıkan bir manyağın peşine düşen insanların ve düştükleri durumun komik hikayesi anlatılmakta.

Bİ'takım Oyuncular'ın kendine özgü yorumuyla sahneye aktardığı oyun, iki perdelik eğlenceli bir gösteriye dönüşüyor.

Yazan: Woody Allen

Yöneten: Yusuf Sarıkaya

İki Perde Komedi

Süre: 90 dakika

Oyuncular: Gökhan Ezer,  Can Yalçın, Burcu Dursun,  İbrahim Örnek, Giray Has, Leyla Şenel,  Yusuf Sarıkaya, Ebru Uzal, Yasemin Özgüner, Miray Üstüngör, Kaya Emre

Işık: Orkun Eker

Müzik: Zerrin Ezer

Kostüm: Şerife Keleşoğlu

Makyaj: İlayda Egeria

Dekor: Bi'takım Oyuncular

Afiş: Toygan Balkanlı  

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : Moda Sanat Tiyatrosu

Mekan Adresi : No: 14/A, Leylak Sokak, Osmanağa Mahallesi

Başlangıç Saati : 08.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 08.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Ölüm

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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