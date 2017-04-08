Ölüm
Yer : Moda Sanat TiyatrosuWoody Allen'in Ölüm mefhumunu absürd bir hikaye içinde ele aldığı ve Kafka romanlarına göndermede bulunduğu oyun, ölüm temasına esprili ve eleştirel bir yaklaşım getirmekte.
Yer : Moda Sanat Tiyatrosu
Woody Allen'in Ölüm mefhumunu absürd bir hikaye içinde ele aldığı ve Kafka romanlarına göndermede bulunduğu oyun, ölüm temasına esprili ve eleştirel bir yaklaşım getirmekte. Satış elemanı Kleinman'ın etrafında gelişen olaylarda, kasabada ortaya çıkan bir manyağın peşine düşen insanların ve düştükleri durumun komik hikayesi anlatılmakta.
Bİ'takım Oyuncular'ın kendine özgü yorumuyla sahneye aktardığı oyun, iki perdelik eğlenceli bir gösteriye dönüşüyor.
Yazan: Woody Allen
Yöneten: Yusuf Sarıkaya
İki Perde Komedi
Süre: 90 dakika
Oyuncular: Gökhan Ezer, Can Yalçın, Burcu Dursun, İbrahim Örnek, Giray Has, Leyla Şenel, Yusuf Sarıkaya, Ebru Uzal, Yasemin Özgüner, Miray Üstüngör, Kaya Emre
Işık: Orkun Eker
Müzik: Zerrin Ezer
Kostüm: Şerife Keleşoğlu
Makyaj: İlayda Egeria
Dekor: Bi'takım Oyuncular
Afiş: Toygan Balkanlı
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : Moda Sanat Tiyatrosu
Mekan Adresi : No: 14/A, Leylak Sokak, Osmanağa Mahallesi
Başlangıç Saati : 08.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 08.04.2017 22: 30: 00
Kategori : Ölüm
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır