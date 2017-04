Yer : Moda Sanat Tiyatrosu



Woody Allen'in Ölüm mefhumunu absürd bir hikaye içinde ele aldığı ve Kafka romanlarına göndermede bulunduğu oyun, ölüm temasına esprili ve eleştirel bir yaklaşım getirmekte. Satış elemanı Kleinman'ın etrafında gelişen olaylarda, kasabada ortaya çıkan bir manyağın peşine düşen insanların ve düştükleri durumun komik hikayesi anlatılmakta.



Bİ'takım Oyuncular'ın kendine özgü yorumuyla sahneye aktardığı oyun, iki perdelik eğlenceli bir gösteriye dönüşüyor.



Yazan: Woody Allen



Yöneten: Yusuf Sarıkaya



İki Perde Komedi



Süre: 90 dakika



Oyuncular: Gökhan Ezer, Can Yalçın, Burcu Dursun, İbrahim Örnek, Giray Has, Leyla Şenel, Yusuf Sarıkaya, Ebru Uzal, Yasemin Özgüner, Miray Üstüngör, Kaya Emre



Işık: Orkun Eker



Müzik: Zerrin Ezer



Kostüm: Şerife Keleşoğlu



Makyaj: İlayda Egeria



Dekor: Bi'takım Oyuncular



Afiş: Toygan Balkanlı



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Moda Sanat Tiyatrosu



Mekan Adresi : No: 14/A, Leylak Sokak, Osmanağa Mahallesi



Başlangıç Saati : 08.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 08.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Ölüm



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır