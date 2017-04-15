Suriye'nin Halep kentinde sivillerin tahliyesinde konvoy geçişi sırasında meydana gelen patlama sonucu ölü sayısı 45'e yükseldi. Esed rejimi ve muhalif gruplar arasında 29 Mart 2017'de kararlaştırılan 4 bölgenin tahliyesini içeren ve birkaç gün önce yürürlüğe giren anlaşma kapsamında İdlib'de bulunan Fua ve Kefreya kasabalarından bin 300 asker ve 3 bin 700 sivilden oluşan yaklaşık 5 bin kişi, 50 otobüs ve 30 ambulans ile Halep'e götürülmeye başlanmıştı. Şam'dan Halep kentine sivil ve askerlerin tahliyesinde konvoy geçişi sırasında patlama meydana geldi. Patlama sonrası ölü sayısının 45'e yükseldiği bildirildi.



(İHA)