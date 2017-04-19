Ölü Sandılar, Polise İhbar Ettiler

Edirne'de vatandaşlar, bir süredir parkta uyuyan adamı 'ceset var' diyerek polise ihbar etti. Parka gelen polisler, bank üzerinde uyuyan şahsın evsiz bir adam olduğunu tespit etti.



Olay, sabah saatlerinde İl Jandarma Komutanlığı binası yakınlarında bulunan 15 Temmuz Şehitleri Parkı'nda meydana geldi. Parkta, battaniyeler ve yorganlar içerisinde bank üstünde uyuyan bir adamı, çevredeki vatandaşlar ölü zannederek polise haber verdi. 155'e yapılan ihbar sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, A.Ö. isimli şahsın evsiz olduğunu ve bir süredir geceleri parkta geçirdiğini tespit etti. - EDİRNE